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مثلث نجاح فترة الخطوبة.. استشاري علاقات تطلب من المقبلين على الزواج افتعال المشاكل

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:54 م
الدكتورة غادة حشمت،
الدكتورة غادة حشمت، استشاري العلاقات الاسرية
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فرح علاء الخولي
قالت الدكتورة غادة حشمت، استشاري العلاقات الأسرية، إن 30% من الشخصية تظهر خلال فترة الخطوبة، و40% منها يظهر بعد فترة الزواج، وباقي الشخصية تظهر وقت الأزمات، ولذلك لا يجب أن نتوقع أن فترة الخطوبة هي فترة التعارف الكلي على الشخص الآخر، لأن هذا اعتقاد خاطئ.

وتابعت غادة حشمت، خلال حوارها في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر2"، أن العلم استطاع أن يوضح كيفة اختيار الشخص المناسب، ولكن يجب أن نعرف أولا أن هناك 3 شخصيات بداخل كل فرد، وهي الشخصية الاجتماعية، والتي تظهر أكثر شيء في فترة الخطوبة، إلى جانب الشخصية الحقيقية والتي تظهر بعد الزواج، وهناك الشخصية المستقبلية التي تأمل إلى مستقبل أفضل.

وأوضحت أنه يجب إدراك أن لكل فرد 3 شخصيات يجب التعامل مع كل منها على حدة، مشيرة إلى أن هناك ما يسمى بمثلث العلاقة وهو الذي يحدد بشكل أكبر نجاح فترة الخطوبة، ومثلث العلاقة هذا يتكون من الثقة والمسؤلية والاحترام.

ويجب ألا تكون فترة الخطوبة صغيرة، متابعة: «فترة الخطوبة يجب أن تتراوح ما بين 6 أشهر وعام، وإذا كانت المدة صغيرة يجب أن نفتعل خلافا لكي نرى تعامل الطرف الآخر في الخلاف».
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