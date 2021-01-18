برلمانى: أتمنى ألا تنتهي جلسة مناقشة بيان الحكومة إلى مجرد فضفضة بين النواب والوزراء

قال ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إنه يتمني ألا تنتهي جلسة مناقشة بيان الحكومة، إلى مجرد فضفضة بين النواب والوزراء، قائلا: حتى لو كان الحديث قاسي، والعبرة بأن يجد الشعب مردود على الأرض نتيجة تغير السياسات التي انتقدها البرلمان.





وأشار داوود خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان إلى أن البرلمان هو الذي يضع السياسة العامة الاقتصادية والاجتماعية للدولة بقوة الدستور، قائلا: لا يجب أن تتحول الأوراق التي بالآلاف التي تخرج من اللجان النوعية بشأن التوصيات المختلفة إلى حبر على ورق.





و اضاف : نأمل في أداء مختلف للحكم المحلي، وأول الطريق إألى ذلك إصدار قانون أمتنع عنه البرلمان في الدورة السابقة، لكي تخف الأعباء من على كاهل النائب حول مشكلات الطرق والمرافق وإنارة الشوارع.





واضاف : نحذر وفقا لخبرات الماضي، من أن تصريحات رئيس الوزراء التي سبق وأطلقها لنواب دمياط منذ اجتماعه معهم في يناير 2020 وبعد ساعات طويلة أنتهينا إلى عدد من القرارات التي لم ينفذ منها شئ.





و حذّر النائب من أن الصناعة تتراجع بشكل كبير، وهناك أداء مهترء للأجهزة المحلية نتيجة أننا نتواصل مع رؤساء مجالس المدن ومسؤولي المحليات "حدث ولاحرج"، وختاما نحتاج إلى الاهتمام بالمحليات حفاظا على قوة وسلامة الجبهة الداخلية.