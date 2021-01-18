تعليم الوادي الجديد: تنفيذ مسابقات وتفعيل أنشطة أونلاين للطلاب

ترأس الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، اجتماعا ومديري المدارس بإدارة الخارجة التعليمية وبحضور مصطفى عوض مدير إدارة الخارجة التعليمية ، وسط إجراءات احترازية وقائية مشددة.

وقد إستهل لقاءه مرحبا بالسادة الحضور مقدما التهنئة بالعام الميلادى الجديد.

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وخلال اللقاء استعرض وكيل التعليم بالمحافظة خطة العمل فى المرحلة القادمة وخاصة فى ظل الأحداث الجارية ومجهودات الدولة فى مكافحة ومجابهة فيروس كورونا المستجد.



مشيرا إلى ضرورة الإستخدام الأمثل للوقت وبما يحقق هدفنا المنشود دائما لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب مع تلك الظروف الاستثنائية.

ووجه وكيل التعليم بتنفيذ عدد من المسابقات للطلاب ( on line ) بمختلف المواد الدراسية وكذا الأنشطة التربوية المختلفة ( عن بعد ) لخلق روح المنافسة بينهم والتواصل الدائم معهم بتلك الفترة .