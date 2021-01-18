أمين عام الـ "ناتو": موقف الحلف تجاه أفغانستان لم يتغير وتواجده فيها قائم على شروط

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستلوتنبرج، اليوم الاثنين، إن موقف الحلف تجاه أفغانستان لم يتغير، وتواجده قائم على شروط.





وأضاف ستلوتنبرج -خلال حديثه مع الرئيس الأفغاني، أشرف غني؛ لبحث "عملية السلام"، حسبما أوردت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- "نواصل مساعدة قوات الأمن الأفغانية لكي نضمن ألا تصبح أفغانستان ملاذًا آمنًا للإرهاب الدولي مرة أخرى".





من جهته، أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، كريستوفر ميلر، الجمعة الماضية، تخفيض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان إلى ألفين و500 فرد.



