ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع موظف بطعنة نافذة على يد عاطل بالدقهلية

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:49 م
جثة
جثة
Advertisements
همت الحسينى
لقي موظف مصرعه بطعنة نافذة إثر مشاجرة مع عاطل في المطرية بمحافظة الدقهلية .

وورد إخطار لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود إشارة من مستشفى المطرية العام لمركز شرطة المطرية بوصول "محمد اشرف محمد محسوب " ۲۸ عاما ، موظف بشركة أمان التابعة لوحدة مرور المنزلة " سائق " ، ومقيم قرية " العنادية  " بندر المطرية ، مصابا بجرح طعنی نافذ بالناحية اليسرى ، وتوفي عقب وصوله.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز المطرية الي مكان البلاغ وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من المتوفى و" اسلام احمد احمد محمد القشاوی"  ۲۲ عاما ، بدون عمل ، ومقيم قرية ( الغاصنة  ) بندر المطرية وتبين أن سبب المشاجرة تعدى كل منهما على الأخر بالسب والشتم لسابقة تشاجر المتوفى ( الأول ) مع احد اصدقاء المتهم الثاني منذ حوالي شهر وذلك حال تصادف مقابلته به اليوم ، فقام المتهم بالتعدي علي المجني عليه بسلاح أبيض ادى الى وفاته. وبسؤال كل من والد المجني عليه "اشرف محمد محسوب " 64 عاما ، بالمعاش و" احمد العربي عبده ابراهيم "  ۲۹ سنة ،عامل بالأوقاف ( شاهد الواقعة ) ويقيمان بذات العنوان  أيدا مضمون الفحص.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة ، و بإرشاده  تم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة سلاح أبيض " مطواة"، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم  ٤٢٢ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز المطرية ، وجار العرض على النيابة العامة.
Advertisements
Advertisements

بعد تأجيل انطلاقه.. قرار صادم من الفيفا لـ جماهير الأهلي بشأن مونديال الأندية

حازم إمام يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى موسيماني عقب تعادل الأهلي مع البنك

في خطاب رسمي.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإيقاف الأخطاء التحكيمية «الفجة»

بعد انفصالها عن عمرو دياب.. دينا الشربيني عن الزواج: كل واحد بيبان على حقيقته

ممدوح عباس يوجه رسالة إلى لجنة الحكام عن تعادل البنك الأهلي والمارد الأحمر

الفيفا يعلن فتح بيع تذاكر كأس العالم للأندية ويمنع الحضور خارج قطر

رعب في الأهلي.. ماذا ينتظر محمد الشناوي بعد واقعة حكم مباراة البنك

بايدن يشرب من كأس ترامب .. تحرك جمهوري لعزل الرئيس بعد التنصيب

النار تحت الرماد| غضب عارم في لجنة الحكام تجاه سيد عبدالحفيظ.. ودراسة ملاحقته في الجبلاية

زيادة الأجور العام الجاري.. مدبولي يزف بشرى جديدة للمواطنين

إحالة صاحب موقع أفندينا للزواج العرفي والشرعي للمحاكمة

منعا لتشتيت الطلاب| التعليم تحذر المدارس: ماتعملوش امتحانات إلكترونية أو منصات من ورانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الفراخ بـ 3 وصفات متنوعة

أبرز مواصفات كيا kia k5 2021 وسعرها اليوم في السعودية.. صور

استقلالية طفلك.. 6 نصائح عليكي تنفيذها لبناء شخصية قوية