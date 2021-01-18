مصرع موظف بطعنة نافذة على يد عاطل بالدقهلية

لقي موظف مصرعه بطعنة نافذة إثر مشاجرة مع عاطل في المطرية بمحافظة الدقهلية



وورد إخطار لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود إشارة من مستشفى المطرية العام لمركز شرطة المطرية بوصول "محمد اشرف محمد محسوب " ۲۸ عاما ، موظف بشركة أمان التابعة لوحدة مرور المنزلة " سائق " ، ومقيم قرية " العنادية " بندر المطرية ، مصابا بجرح طعنی نافذ بالناحية اليسرى ، وتوفي عقب وصوله.



وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز المطرية الي مكان البلاغ وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من المتوفى و" اسلام احمد احمد محمد القشاوی" ۲۲ عاما ، بدون عمل ، ومقيم قرية ( الغاصنة ) بندر المطرية وتبين أن سبب المشاجرة تعدى كل منهما على الأخر بالسب والشتم لسابقة تشاجر المتوفى ( الأول ) مع احد اصدقاء المتهم الثاني منذ حوالي شهر وذلك حال تصادف مقابلته به اليوم ، فقام المتهم بالتعدي علي المجني عليه بسلاح أبيض ادى الى وفاته. وبسؤال كل من والد المجني عليه "اشرف محمد محسوب " 64 عاما ، بالمعاش و" احمد العربي عبده ابراهيم " ۲۹ سنة ،عامل بالأوقاف ( شاهد الواقعة ) ويقيمان بذات العنوان أيدا مضمون الفحص.





وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة ، و بإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة سلاح أبيض " مطواة"، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٢٢ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز المطرية ، وجار العرض على النيابة العامة.