ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير الخارجية الروسي: موسكو لا تفكر في ضم ناجورني كاراباخ إلى قوامها مطلقا

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:18 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده لا تفكر أبدًا بالاعتراف باستقلال ناجورني كاراباخ وضمها إلى قوام روسيا.

وقال لافروف- خلال مؤتمره الصحفي السنوي، اليوم /الإثنين/-:" فيما يتعلق باقتراح غريب حول ضم ناجورني كاراباخ إلى قوام روسيا، فإن هذا الإقليم لم يتم الاعتراف باستقلاله من قبل أحد، بما في ذلك جمهورية أرمينيا".
 
وأضاف لافروف:" ليس لدينا مثل هذه الأفكار ولا أي شيء قريب منها، حيث ننطلق من حقيقة أن جميع قضايا هذه المنطقة يجب حلها بين الدول، التي تقع فيها، وفي المقام الأول بين أرمينيا وأذربيجان"، مؤكدا أن بلاده ستكون مستعدة للمساعدة في البحث عن حل يضمن السلام والاستقرار والأمن في هذه المنطقة.

Advertisements
Advertisements

بعد تأجيل انطلاقه.. قرار صادم من الفيفا لـ جماهير الأهلي بشأن مونديال الأندية

حازم إمام يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى موسيماني عقب تعادل الأهلي مع البنك

في خطاب رسمي.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإيقاف الأخطاء التحكيمية «الفجة»

بعد انفصالها عن عمرو دياب.. دينا الشربيني عن الزواج: كل واحد بيبان على حقيقته

ممدوح عباس يوجه رسالة إلى لجنة الحكام عن تعادل البنك الأهلي والمارد الأحمر

الفيفا يعلن فتح بيع تذاكر كأس العالم للأندية ويمنع الحضور خارج قطر

رعب في الأهلي.. ماذا ينتظر محمد الشناوي بعد واقعة حكم مباراة البنك

بايدن يشرب من كأس ترامب .. تحرك جمهوري لعزل الرئيس بعد التنصيب

النار تحت الرماد| غضب عارم في لجنة الحكام تجاه سيد عبدالحفيظ.. ودراسة ملاحقته في الجبلاية

زيادة الأجور العام الجاري.. مدبولي يزف بشرى جديدة للمواطنين

إحالة صاحب موقع أفندينا للزواج العرفي والشرعي للمحاكمة

منعا لتشتيت الطلاب| التعليم تحذر المدارس: ماتعملوش امتحانات إلكترونية أو منصات من ورانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الفراخ بـ 3 وصفات متنوعة

أبرز مواصفات كيا kia k5 2021 وسعرها اليوم في السعودية.. صور

استقلالية طفلك.. 6 نصائح عليكي تنفيذها لبناء شخصية قوية