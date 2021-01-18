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برلمان

نائب يطالب وزير التنمية المحلية بتشكيل لجنة لاسترداد أراضي الدولة في منطقة عين شمس

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:23 م
النائب محمد الكومى
النائب محمد الكومى
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح
طالب النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتشكيل لجنة لاسترداد أراضي الدولة في منطقة عين شمس، قائلًا: "الأراضي تسرق أمام مسمع ومرآي من الحي".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي شهدت استعراض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لإنجازات وزارته.

وشدد البرلماني على ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية في عين شمس، قائلا: "الشوارع في المنطقة مكسرة .. والأهالي بتصرخ".

في سياق متصل، طالب رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، أعضاء المجلس بسرعة تفعيل "التابلت" المُسلم إليهم وذلك لاستخدامه في تقديم طلبات الكلمة وتلقي كل التقارير الخاصة بالمجلس، فضلا عن فعاليات المجلس المختلفة.
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