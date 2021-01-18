انهيار عقار مكون من طابقين بالمنيا دون خسائر بشرية

شهدت قرية صفط الشرقية ، التابعة لمركز المنيا ، انهيار عقار مبني بالطوب اللبن ، مكون من دورين ، ولم يسفر الانهيار عن أي أضرار بشرية .

تلقي اللواء محمود خليل ، مدير أمن المنيا ، إخطارًا من عمليات النجدة ، بانهيار عقار بالطوب اللبن، مكون من دورين ، ملك عبدالواحد فوزي رياض ، بقرية صفط الشرقية ، بمركز المنيا ، دون أضرار بشرية .





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