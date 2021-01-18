انهيار عقار مكون من طابقين بالمنيا دون خسائر بشرية

شهدت قرية صفط الشرقية ، التابعة لمركز المنيا ، انهيار عقار مبني بالطوب اللبن ، مكون من دورين ، ولم يسفر الانهيار عن أي أضرار بشرية .
تلقي اللواء محمود خليل ، مدير أمن المنيا ، إخطارًا من عمليات النجدة ، بانهيار عقار بالطوب اللبن، مكون من دورين ، ملك عبدالواحد فوزي رياض ، بقرية صفط الشرقية ، بمركز المنيا ، دون أضرار بشرية .
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انتقل فريق من الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ، وتم إخلاء المنزل من السكان ، وتوفير مسكن بديل لهم "منزل شقيقه" وتم فصل التيار الكهربائي ، والمياه ، كما تم فرض كردون أمني حفاظًا على حياة المواطنين ، وتم التنبيه بإعداد تقرير فني من لجنة المنشآت المنهارة والآيلة للسقوط .
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف .