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حوادث

انهيار عقار مكون من طابقين بالمنيا دون خسائر بشرية

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:44 م
صدى البلد
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أيمن رياض

شهدت قرية صفط الشرقية ، التابعة لمركز المنيا ، انهيار عقار مبني بالطوب اللبن ، مكون من دورين ، ولم يسفر الانهيار عن أي أضرار بشرية .


تلقي اللواء محمود خليل ، مدير أمن المنيا ، إخطارًا من عمليات النجدة ، بانهيار عقار بالطوب اللبن، مكون من دورين ، ملك عبدالواحد فوزي رياض ، بقرية صفط الشرقية ، بمركز المنيا ، دون أضرار بشرية .



انتقل فريق من الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ، وتم إخلاء المنزل من السكان ، وتوفير مسكن بديل لهم "منزل شقيقه" وتم فصل التيار الكهربائي ، والمياه ، كما تم فرض كردون أمني حفاظًا على حياة المواطنين ، وتم التنبيه بإعداد تقرير فني من لجنة المنشآت المنهارة والآيلة للسقوط .


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف .

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