ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تعرف على إيرادات Wonder Woman 1984 حول العالم

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:51 م
wonder woman 1984
wonder woman 1984
Advertisements
شروق ابراهيم
حصد الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية 35 مليون دولار أمريكي، أما في باقي أنحاء العالم حقق wonder woman 105 مليون دولار، بحسب موقع  box office mojo. 

وتعود قصة الفيلم إلى الثمانينيات وبالأخص عام 1984 في ذروة الحرب الباردة لتواجه اثنين من الأعداء الجدد وهما لورد ماكس وصديقتها القديمة مينيرفا / الفهد، المدعومين بواسطة الاتحاد السوفيتي.

وردت الممثلة الإسرائيلية، جال جادوت، على الانتقادات التي وجهت لها من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي بشأن اختيارها لتمثيل دور الملكة الفرعونية كليوباترا. 

وقالت «جادوت» في مقابلة مع «بي بي سي عربي» إنها لا تقوم بمسح التاريخ المصري من خلال تمثيل كليوباترا في الفيلم القادم، حيث أن الملكة من نسل بطليموس الأول سوتر، وهو جنرال يوناني مقدوني.

وأضافت الممثلة الإسرائيلية في الفيديو: «إذا كنت تريد أن تكون صادقًا مع الحقائق، فإن كليوباترا كانت مقدونية، وكنا نبحث عن ممثلة مقدونية تناسب كليوباترا، فلم نجد؛ لذا كنت متحمسًا جدًا لأداء دور هذه الملكة». 

وتابعت جال جادوت في لقاءها مع محاور البي بي سي: «كما تعلم، يمكن لأي شخص أن يشارك ببطولة هذا الفيلم، وأنا متحمسة للغاية لأنني سأفعل ذلك بنفسي أيضًا».

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الإسرائيلية جال جادوت تحتفل بوضع أفيش فيلمها على برج خليفة

كليوباترا كانت مقدونية.. تصريحات مستفزة للممثلة الإسرائيلية جال جادوت

wonder woman 1984 يتصدر البوكس أوفيس لهذا الأسبوع.. فيديو

بعد 5 أيام من عرضه.. Wonder woman 2 يحقق 85 مليون دولار

فيلم Wonder woman 1984 يتصدر البوكس أوفيس للأسبوع الثاني

بعد تصدره البوكس أوفيس .. تعرف على إيرادات فيلم Wonder woman 2 حول العالم

ترشيحاتنا

السيسي يزور المملكة اليوم.. 2000 شركة أردنية عاملة فى مصر توفر 46 الف فرصة عمل

أمطار بالقاهرة.. الأرصاد توجه نصيحة مهمة للمواطنين.. فيديو

بعد الجدل الأخير.. هل سيشارك محمود علاء أمام الجونة؟ الزمالك يجيب

في ذكرى وفاته.. مأساة أنهت حياة حسن البارودي

بعد تأجيل انطلاقه.. قرار جديد من الفيفا بشأن منافسات كأس العالم للأندية

العثور على جثة قبطان السفينة المنكوبة في سواحل تركيا

Advertisements

بعد تأجيل انطلاقه.. قرار صادم من الفيفا لـ جماهير الأهلي بشأن مونديال الأندية

حازم إمام يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى موسيماني عقب تعادل الأهلي مع البنك

في خطاب رسمي.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإيقاف الأخطاء التحكيمية «الفجة»

بعد انفصالها عن عمرو دياب.. دينا الشربيني عن الزواج: كل واحد بيبان على حقيقته

ممدوح عباس يوجه رسالة إلى لجنة الحكام عن تعادل البنك الأهلي والمارد الأحمر

الفيفا يعلن فتح بيع تذاكر كأس العالم للأندية ويمنع الحضور خارج قطر

رعب في الأهلي.. ماذا ينتظر محمد الشناوي بعد واقعة حكم مباراة البنك

بايدن يشرب من كأس ترامب .. تحرك جمهوري لعزل الرئيس بعد التنصيب

النار تحت الرماد| غضب عارم في لجنة الحكام تجاه سيد عبدالحفيظ.. ودراسة ملاحقته في الجبلاية

زيادة الأجور العام الجاري.. مدبولي يزف بشرى جديدة للمواطنين

إحالة صاحب موقع أفندينا للزواج العرفي والشرعي للمحاكمة

منعا لتشتيت الطلاب| التعليم تحذر المدارس: ماتعملوش امتحانات إلكترونية أو منصات من ورانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الفراخ بـ 3 وصفات متنوعة

أبرز مواصفات كيا kia k5 2021 وسعرها اليوم في السعودية.. صور

استقلالية طفلك.. 6 نصائح عليكي تنفيذها لبناء شخصية قوية