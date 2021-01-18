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برلمان

رجل المهام الصعبة.. ماذا قدم مدبولي وحكومته خلال عامين ونصف؟

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:41 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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أحمد أيمن
شهد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الاثنين، جلسة دسمة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الذي ألقى بيانه مستعرضا نتائج برنامج الحكومة "مصر تنطلق".

تولى الدكتور مصطفى مدبولي رئاسة الحكومة خلفا للمهندس شريف اسماعيل في يونيو 2018، حيث كلفه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل الحكومة في مرحلة حرجة، إلا أن مدبولي -الذي كان يشغل وزير الإسكان وقتها- كان عند حسن ظن الرئيس وتمكن من إدارة الحكومة واجتياز التحديات التي تواجه الدولة حتى الآن، لذلك أصبح "رجل المهام الصعبة" الذي يُعتمد عليه في كل شيء.

وعلى الرغم من الإنجازات التي قدمتها حكومة مدبولي خلال هذه الفترة وبالأخص منذ بدء جائحة كورونا والإشادات التي تلقتها طوال هذه الفترة، إلا أن رئيس الوزراء يراها خطوة من ألف خطوة تعتزم الحكومة المضي فيها، فلا يزال الطريق طويلا للتنمية والطموح. 

هذا ما أكده الدكتور مصطفي مدبولي خلال بيانه أمام البرلمان، مشيرا إلى أن  الحكومة عملت علي التصدي لإشكاليات كانت منذ أكثر من 50 عامًا، وكانت إرادة الحكومة للتصدي لها، رغم أنه كان من الأسلم سياسيا لها أن تبعد عنها، فماذا قدمت الحكومة على مدار عامين ونصف؟

أجاب رئيس الوزراء على هذه السؤال خلال بيانه أمام النواب في النقاط التالية:

- مصر لن تستورد أي منتخبات بترولية مصنعة من الخارج بحلول عام ٢٠٢٣

- توفير ٩٠ مليار جنيه لمدن الجيل الرابع، منها العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، فضلا عن تطوير العواصم الحضارية للمدن وتطوير  القاهرة التاريخية، مشروع أهل مصر، وتطوير مثلث ماسبيرو.

- تم الانتهاء من تغطية الصرف الصحي بنسبة 96% في المدن والقري 38%.

- معدل البطالة تأثر بجائجة كورونا وارتفع لـ 9.6 وخلال الربع الاول من العالم المالي الحالي تمكنت الحكومة من خفضه ووصل  لـ 7.3. 

- فض تشابكات مالية بإجمالي 510 مليار جنيه بين الوزارات ، وتم رد 330 مليار جنيه لهيئة التأمينات والمعاشات. 

- فيما يتعلق بتحسين مستوى معيشة المواطن، تم البدء في تنفيذ برنامج 2 كفاية.

- مصر تقترب من مليون وحدة سكنية تم إنشائها خلال 5 سنوات، حيث بلغ عدد المستفيدين 920 ألف مواطن.

- تطوير العشوائيات بواقع 159 منطقة غير آمنة وكذلك تطوير 1300 سوق عشوائي.

- الانتهاء من 53 محطة مياه في عدة محافظات قد تجاوزت  تكلفتها 9 مليارات جنيه وبطاقة مليون متر مكعب 1.2.

- تنفيذ 7 محطات لتحليه مياه البحر بطاقة 250 ألف متر مكعب بتكلفة 4 مليار جنيه تخدم 1.4 مليون مواطن بمحافظات البحر الحمر.

- وبالنسبة للطاقة حققت الحكومة إنجازات ملحوظة حيث تم إضافة 2700 ميجاوات باستثمارات 34 مليار جنيه، بالإضافة على استثمارات القطاع الخاص.

- إنتاج 63 مليون طن من الزيت الخام والبوتاجاز والمنتجات البترولية وتوقيع 26 اتفاقية للتنقيب والاستكشاف.

- الحكومة حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتوصيل الغاز إلى 141 منطقة وستحقق مصر الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية 2023.
 
- في إطار مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي، تم فحص 50 مليون مواطن، منهم مليون مواطن كانوا مصابين بالمرض، وتم صرف علاج ليهم. 

- إجراء 470 ألف عملية، ضمن مشروع خدمة العمليات الجراحية دون مقابل، واقترب المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة من 3 مليون مواطن.

- مصر حققت ثاني نسبة نمو إيجابي في العالم في 2020 بعد الصين، حيث أشادت كل المؤسسات العالمية  بمعدلات النمو المصري وتحسين المعدلات.

- الحكومة ضخت 11 مليار جنيه لدعم القطاع الطبي و2.8 مليار لتوفير متطلبات  المهمات والأدوات الطبية فضلا عن توفير 400 مليون جنيه لسد العجز في عدد الموظفين في المستشفيات واعتماد تعيينات جديدة.

- تطوير ٧٦ مستشفى حميات وصدر وتم تحويلها الي مستشفى عزل.

- تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الرئيسية يكفي البلاد من مدة 4 : 6 أشهر فيما بلغت احتياطي اللحوم والزيوت مدة تزيد علي 9 أشهر.

ماذا بعد؟

لا يزال هناك الكثير من الإنجازات التي تنوي الحكومة تحقيقها وفقا لبرنامجها، الذي استعرضه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمام مجلس النواب، والذي يتضمن تطوير كافة القرى المصرية خلال 3 سنوات بقيمة 500 مليار جنيه، والانتهاء من اعمال التطوير في الريف المصري بالكامل.

بالإضافة إلى تطوير كافة الترع القائمة والانتهاء من 20 ألف كيلو ونظام الري الحديث لـ 4 مليون فدان، واستصلاح مليون فدان، وتطوير شبكة السكك الحديدية، وتوطين صناعة السيارات ، ودعم الصناعة الوطنية.

أما التحدي الحقيقي -وفقا لرئيس الوزراء- هو أن تعمل الحكومة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتقليل البطالة وتحسين نسب الفقر.
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