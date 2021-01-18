أخبار التوك شو.. زيادة في الأجور العام الجاري.. وطبيب يكشف موعد انتهاء كورونا والأرصاد تحذر المواطنين.. فيديو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:





قال محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر تشهد هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وهناك انخفاض فى درجات الحرارة طوال اليوم، وهناك نشاط للرياح وسقوط للأمطار على السواحل الشمالية، والوجه البحري.





وأضاف محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الأخبار المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي هيثم سعودي، أن القاهرة ستشهد أمطار متوسة اليوم وستكون متقطعة.





قال الدكتور محمد أبو القاسم أستاذ النساء والتوليد بالقصر العينى، إن فيروس كورونا المستجد، من الفيروسات العجيبة، التى يحدث بها تحورات، موضحا أن الدراسات والأبحاث التى تمت على الفيروس كشفت ذلك، والجميع علم بالسلالات الجديدة التى ظهرت فى بعض الدول.





وأضاف محمد أبو القاسم خلال حواره ببرنامج " كلام جديد" المذاع على قناة SHC، تقديم الإعلامية مى حسن، أن تحورات كورنا مشكلة كبيرة، فاللقاح المكتشف يعطى فعالية لمدة 5 أشهر فقط، فـ بالتالى عندما يتم تحصين المواطنين ستظهر سلالة جديدة وتنتهى الـ 5 أشهر وبعد ذلك نحتاج لـ تحصين بلقاح جديد.





قال الدكتور إسلام عنان، استاذ اقتصاديات الدواء، إن الفترة الحالية تشهد حالة من التذبذب في منحنى الإصابات بفيروس كورونا، فهناك أيام في زيادة الأعداد وأخرى في نقصان، معقبا: "دي حاجة كويسة، واننا في طريقنا لتسطيح المنحنى"، لافتا إلى أنه في أول فبراير ستقل أعداد المصابين بطريقة ملحوظة.





وتابع الدكتور إسلام عنان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر2"، أن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي مبادرة في غاية الاهمية في تلك الفترة، وذلك لاننا نواجه مشكلة في فكرة التفقد على مستشفيات العزل، وذلك لأن المصابين الذين يخضعون للعزل المنزلي في كثير من الأحيان تتدهور حالتهم فيحتاجون إلى أسرة رعاية، وكان ذلك ينقص القطاع الصحي في متابعة تلك الحالات يوميا وماذا وصلت إليه الحالة من أعراض، لذلك في كثير من الأحيان كان يحدث تدفقا غير محسوب.





أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية، اهتمت بزيادة الأجور خلال عام 2021 الجاري، كما لفت لضرورة الإعفاءات الضريبية، خاصة مع أزمة جائحة كورونا، بالإضافة إلى وضع 142 ألف أسرة، من الفئات الأولى بالرعاية، ضمن برامج تكافل وكرامة.





أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية نجحت في خفض نسبة البطالة، لتصل إلى 7.3%، في الربع الأول من العام الحالي، بعد أن كانت تمثل 10%.





وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال جلسة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ 7000 مشروعا اقتصاديا، وتراجع نسبة التضخم إلى 5.7، وهو ما لم يحدث منذ 14 عاما.





قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، إنه فى ضوء الأثر الكلي لبرنامج تنمية الثروة البترولية تم إنتاج 63 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز.





وأضاف "مدبولى"، فى بيان الحكومة أمام مجلس النواب، أنه تم تصدير نحو 21 مليون طن من الزيت الخام والمنتجات البترولية بزيادة حوالى 6% من المستهدف، فضلًا عن توقيع 26 اتفاقية أنشطة البحث والاستكشاف.





قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن اجمالى اطوال الطرق المنفذة ضمن مشروع تطوير الشبكة القومية للطرق بلغ 4500 كيلو متر، كما تم رفع ترتيب مصر فى مؤشر جودة الطرق من المركز 118 إلى المركز 28 على مستوى العالم، مصر قفزت 90 مركزا فى مجال جودة الطرق.





وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته أمام مجلس النواب اليوم، أنه تم توقيع اتفاقية لإنشاء أول شبكة قطارات فائقة السرعة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بالفئات الأولى بالرعاية وبلغ عدد السكان تحت خط الفقر الذين شملتهم برامج الحماية الاجتماعية 32 مليونا.





استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الاثنين 18- 1-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.





أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 915 جنيها للجرام.





سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 801 جنيه.





سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 687 جنيها للجرام.





سعر الجنيه الذهب يسجل 6408 جنيهات.