متأثرًا بالسرطان.. وفاة مسجون داخل سجن المنصورة العمومى

لفظ مسجون بسجن المنصورة العمومي أنفاسه الاخيرة اليوم متأثرًا بإصابته بأمراض الاورام السرطانية بالرئة و التي كان يعاني منها وذلك داخل مستشفي السجن.





وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية، يفيد بورد محضر لقسم شرطة ثان المنصورة من سجن المنصورة العمومي يتضمن وفاة المسجون "أحمد إ. م. إ" ٤٢ سنة، عامل ، ومقيم قرية " الزهايرة " دائرة مركز السنبلاوين والمودع على ذمة القضية رقم ۲۰۱۷/۱۲ جنايات مركز السنبلاوين ( تزوير ) والمحكوم عليه فيها بالسجن سنتين ومبدا محبسه ۲۰۲۰/٤/۱۱ - بمستشفي السجن ، وبسؤال زميليه بمستشفي السجن كلا من " السيد م. ع. س. " ۳۱ سنة ، مسجون على ذمة قضية " تبديد " و "قاسم ج. ع. " ٤٧ سنة - مسجون على ذمة قضية " مخدرات " قررا بان المذكور كان يعاني من أورام على الرئة وكان محدد له اليوم جلسة كيماوى بمستشفى الأورام بالمنصورة ولم يتهما أحدًا بالتسبب في وفاته و بسؤال كلا من والده "إبراهيم م. إ.م" ٦٩ سنة، بالمعاش وشقيقه "ياسر إ. م.إ " ٤٥ سنة موظف ، ويقيمان بذات القرية .. أيدا ذات المضمون، وأنه كان له تاريخ مرضي ولم يتهما احدا بالتسبب في وفاته.



ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية قيد المحضر برقم ٣٨٩ لسنة ٢٠٢١ إداري قسم ثان المنصورة ، وجار العرض على النيابة العامة.