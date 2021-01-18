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حوادث

فى واقعة اغتصاب فتاة التيك توك .. رفض رد المحكمة في قضية المتهم مازن إبراهيم

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:56 م
المتهم
المتهم
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احمد مهدي - رامي المهدي
قررت محكمة استئناف  القاهرة الاقتصادية، رفض طلب رد هيئة المحكمة المقدم من مازن إبراهيم المتهم فى قضية منة عبد العزيز، لاتهامهما بالقضية رقم 1319 لسنة 2020، بشأن ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتشهير بها فى واقعة اغتصابها.

وكانت النيابة أمرت بإحالة كل من مازن إبراهيم الطاهر محمد وشيماء أحمد شحاتة شاكر إلى المحكمة الاقتصادية فى القضية رقم 1319 لسنة 2020 لما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام" للتعدي على المبادئ والقيم للمجتمع المصرى.

كان النائب العام أمر بإحالة 6 متهمين أربعة ذكور وفتاتين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات؛ لاتهام أحدهم بخطف المجني عليها منة عبدالعزيز، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة تيك توك"، بالتحايل والإكراه.

واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها، واتهام الآخرين -كلٌّ حسَب ما نُسِب إليه- بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور خادشة للحياء، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.
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