النار تحت الرماد| غضب عارم في لجنة الحكام تجاه سيد عبدالحفيظ.. ودراسة ملاحقته في الجبلاية

حالة كبيرة من الغضب تفرض نفسها داخل لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، تجاه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى؛ بسبب تصريحاته الأخيرة ضد "قضاة الملاعب".
وكان سيد عبدالحفيظ أطلق عددا من التصريحات المتعلقة بالحكام خلال الفترة الأخيرة، آخرها كان أمس، عقب تعادل الأهلى أمام البنك الأهلى، فى المباراة التى أقيمت ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز.
وأعرب عبدالحفيظ عن استيائه من الإدارة التحكيمية لمباريات الأهلى فى الفترة الأخيرة، مؤكدا تجاهل لجنة الحكام الرئيسية لتعيين حكام دوليين لإدارة مباريات الأحمر؛ مما يؤدى إلى انتشار الأخطاء بشكل مبالغ فيه؛ وهو الأمر الذى ترفضه لجنة الحكام شكلا وموضوعا، فى ظل تأكيدها أن جميع الحكام يقدمون مستويات جيدة، ودائما ما يتواجد حكام أصحاب مستويات مميزة فى مباريات الأهلى والزمالك بالدوري.
وتدرس لجنة الحكام، تقديم شكوى رسمية ضد سيد عبدالحفيظ، إلى اتحاد الكرة؛ لاتخاذ موقف رسمي ضده، بسبب تصريحاته المستمرة والمتواصلة ضد لجنة الحكام.
وعلى الجانب الآخر، فرضت حالة كبيرة من الرعب، نفسها، لدى عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خوفا من حصول محمد الشناوى حارس المرمى، عقوبة كبيرة؛ بعد مشادته مع الحكم محمد سلامة، والذى أدار مباراة الفريق أمس أمام البنك الأهلي.
وفى حال عدم إدانة الشناوى من قبل الحكم؛ فإنه لن يتعرض لأى عقوبة، ولن يؤخذ بما حدث عبر شاشات التلفزيون، فتقرير الحكم ومراقب المباراة، هو الفيصل فى تلقى الشناوى أو أى لاعب آخر أى عقوبة وذلك وفقا للوائح.