ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب: هناك خلل واضح في صناديق المحافظات.. ويجب إيضاح الأمر

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:02 م
النائب أيمن أبو العلا
النائب أيمن أبو العلا
Advertisements
فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح
وجه الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، سؤالا واضحا حول الصناديق الخاصة بالمحافظات، ومن يراقبها، بقوله : "للأسف دايما يقال لنا أن الصناديق الخاصة فاضية، من هو المراقب الحقيقي لهذه الصناديق .. مين يعرف ما الذي يدخل إليها ويخرج منها".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي شهدت استعراض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قد عرض إنجازات وزارته.

وأضاف أبو العلا، أن هناك خللا واضحا في هذه الصناديق ويجب إيضاح الأمر في بيان وزير التنمية المحلية.

في سياق متصل، شدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية علي أهمية التعديل التشريعي أو استصدار قرار بشأن تقنين أراضي أملاك الدولة للواحات البحرية بمراعاة ظروف الأهالي، وأنهم قاطنين في هذه المنطقة منذ مئات السنوات، وبأسعار يستطيع الأهالي دفعها.

وكان محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قد عرض إنجازات وزارتها أمام مجلس النواب، وقال، :" خلال الفترة من يوليو 2018 حتى ديسمبر 2020 تم صرف مبلغ وقدره ( 90) مليار جنيه استفاد منها حوالى 60 مليون مواطن، وذلك لتنفيذ المشروعات والأنشطة التنموية المطلوبة بالمحافظات شملت هذه المشروعات برامج رصف الطرق المحلية والكبارى المقامة عليها لسهولة وتيسير حركة النقل داخل المحافظات ، وإحداث رواج اقتصادي، والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

 وتنفيذ برنامج النظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة والأمن والإطفاء والمرور وتطوير وتنمية القرى المصرية ورفع كفاءة الخدمات والبنية الأساسية، وتحسين الخدمات العامة وترفيق المناطق الصناعية وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين من خلال برامج إقراض ميسرة وخلافه ، كما تولت الوزارة التنسيق وتذليل كافة المعوقات لتحصيل مستحقات الدولة وزيادة موارد الخزانة العامة للدولة والمحافظات من مشروعات المحاجر والملاحات ، وعوائد استرداد حق الشعب ( أملاك الدولة )، وعوائد التصالح فى مخالفات البناء، والمواقف والساحات والإعلانات وخلافه على النحو الموضح".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شعراوي: نسعى للانضمام إلى أفضل 30 دولة في التنمية ومكافحة الفساد وجودة الحياة

وزير التنمية المحلية: تلقينا 2.5 مليون طلب تصالح حتى الآن

تنمية الصعيد: ارتفاع الاستثمارات العامة بسوهاج وقنا إلى 12.9 مليار جنيه خلال 2020/2021

نجاح برنامج تنمية الصعيد في خفض نسب الفقر وخلق فرص العمل.. التخطيط: 12.9 مليار جنيه استثمارات عامة بسوهاج وقنا خلال العام المالي.. التنمية المحلية: تنفيذ 2444 مشروعا وجار العمل في 1263 أخرى حاليا

وزير التنمية المحلية أمام البرلمان: إنفاق 90 مليار جنيه فى عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظات

وكيل محلية البرلمان: الرئيس بينزل الشارع ويتابع المشروعات على أرض الواقع

ترشيحاتنا

وفاة رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم السابق بـ كورونا

أمطار بالقاهرة.. الأرصاد توجه نصيحة مهمة للمواطنين.. فيديو

سر ارتباط المسيحيين بالقلقاس والقصب في عيد الغطاس

هل زواج التجربة يقلل نسب الطلاق؟ استشاري يكشف مفاجأة صادمة

بعد تأجيل انطلاقه.. قرار صادم من الفيفا لـ جماهير الأهلي بشأن مونديال الأندية

بإطلالة ملفتة.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

Advertisements

حازم إمام يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى موسيماني عقب تعادل الأهلي مع البنك

بعد تأجيل انطلاقه.. قرار صادم من الفيفا لـ جماهير الأهلي بشأن مونديال الأندية

بعد انفصالها عن عمرو دياب.. دينا الشربيني عن الزواج: كل واحد بيبان على حقيقته

في خطاب رسمي.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإيقاف الأخطاء التحكيمية «الفجة»

ممدوح عباس يوجه رسالة إلى لجنة الحكام عن تعادل البنك الأهلي والمارد الأحمر

رعب في الأهلي.. ماذا ينتظر محمد الشناوي بعد واقعة حكم مباراة البنك

الفيفا يعلن فتح بيع تذاكر كأس العالم للأندية ويمنع الحضور خارج قطر

بايدن يشرب من كأس ترامب .. تحرك جمهوري لعزل الرئيس بعد التنصيب

النار تحت الرماد| غضب عارم في لجنة الحكام تجاه سيد عبدالحفيظ.. ودراسة ملاحقته في الجبلاية

زيادة الأجور العام الجاري.. مدبولي يزف بشرى جديدة للمواطنين

إحالة صاحب موقع أفندينا للزواج العرفي والشرعي للمحاكمة

منعا لتشتيت الطلاب| التعليم تحذر المدارس: ماتعملوش امتحانات إلكترونية أو منصات من ورانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الفراخ بـ 3 وصفات متنوعة

أبرز مواصفات كيا kia k5 2021 وسعرها اليوم في السعودية.. صور

استقلالية طفلك.. 6 نصائح عليكي تنفيذها لبناء شخصية قوية