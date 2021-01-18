مخرج رسوم متحركة يعيد إحياء أغاني الأطفال القديمة ويحصد 30 مليون مشاهدة بأغنية واحدة.. فيديو

قال حسام الخطيب، مخرج ومنتج الرسوم المتحركة، والذي يحمل الجنسية الفلسطينية إن النجاح الذي حققه من خلال أعماله الكرتونية على اليوتيوب بالرسوم المتحركة لم يكن يتخيل تحقيقه وتعلق الأطفال به.





وأضاف حسام الخطيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج امبوكس، المذاع على فضائية صدى البلد 2، أنه تعلق بالرسوم المتحركة منذ طفولة، موضحًا أنه درس انميشن فى مصر عام 2013 .





وأشار مخرج ومنتج الرسوم المتحركة، إلى أنه وللأسف مجال الرسوم المتحركة شبه ميت، لذلك قررت فتح شركة متخصصة فى هذا المجال ثم تطور الأمر بفتح قناة خاصة للأطفال اسمها "كتاكيت".





وتابع حسام الخطيب ، أن أول أغنية على قناة كتاكيت نالت إعجاب الأطفال بشكل كبير لأنه حاول من خلالها ربط التراث العربى بالكرتون للمساعدة على تثقيف الأطفال.



