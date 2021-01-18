ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مخرج رسوم متحركة يعيد إحياء أغاني الأطفال القديمة ويحصد 30 مليون مشاهدة بأغنية واحدة.. فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:31 م
رسوم متحركة
رسوم متحركة
Advertisements
ريهام فيكتور
قال حسام الخطيب، مخرج ومنتج الرسوم المتحركة، والذي يحمل الجنسية الفلسطينية إن النجاح الذي حققه من خلال أعماله الكرتونية على اليوتيوب بالرسوم المتحركة لم يكن يتخيل تحقيقه وتعلق الأطفال به.

وأضاف حسام الخطيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج امبوكس، المذاع على فضائية صدى البلد 2، أنه تعلق بالرسوم المتحركة منذ طفولة، موضحًا أنه درس انميشن فى مصر عام 2013.

وأشار مخرج ومنتج الرسوم المتحركة، إلى أنه وللأسف مجال الرسوم المتحركة شبه ميت، لذلك قررت فتح شركة متخصصة فى هذا المجال ثم تطور الأمر بفتح قناة خاصة للأطفال اسمها "كتاكيت".

وتابع حسام الخطيب، أن أول أغنية على قناة كتاكيت نالت إعجاب الأطفال بشكل كبير لأنه حاول من خلالها ربط التراث العربى بالكرتون للمساعدة على تثقيف الأطفال.

وأكد مخرج ومنتج رسوم متحركة، أن إنشاء قنوات على اليوتيوب فيه مغامرة مهما كان مجالها، لافتًا إلى أن هناك أغنية للأطفال حققت 30 مليون مشاهدة لذلك نحاول البدء فى إحياء الأغانى القديمة وإنتاجها كل شهر أو اثنين.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

انطلاق مهرجان أنيماتكس بالمعهد الفرنسي.. بعد غد

فضل شاكر يغني للأطفال «ذهب الليل»

صاحبة قصة "ربع قيراط" الحقيقية: المسلسل مستوحى من قصة عملي.. وزوجي أكبر داعم لي.. شاهد

"لا للتعصب" مبادرة بالرسوم المتحركة لخريجي الأزهر ومجلة "نور" للأطفال

قطر الندى.. مجلة ثقافية للأطفال ابتكرها حسين مهران بعد عودته من الصين

ترشيحاتنا

الأهلي: نوثق كل أخطاء التحكيم ومجاملات الجبلاية ولن نسكت حال استمرار الظلم

حضري المنوفية.. قصة أب يصور ابنه حارس المرمى بالمباريات لـ 5 سنوات دون توقف.. فيديو

زيادة الأجور العام الجاري.. مدبولي يزف بشرى جديدة للمواطنين

موعد مباراة مصر والسويد في مونديال اليد والقنوات الناقلة

بعد تعادل الأهلي أمام البنك.. شوبير يهاجم موسيماني

الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي لتمديد وتعديل عقد نجم الفريق

Advertisements

حازم إمام يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى موسيماني عقب تعادل الأهلي مع البنك

بعد تأجيل انطلاقه.. قرار صادم من الفيفا لـ جماهير الأهلي بشأن مونديال الأندية

بعد انفصالها عن عمرو دياب.. دينا الشربيني عن الزواج: كل واحد بيبان على حقيقته

في خطاب رسمي.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإيقاف الأخطاء التحكيمية «الفجة»

ممدوح عباس يوجه رسالة إلى لجنة الحكام عن تعادل البنك الأهلي والمارد الأحمر

رعب في الأهلي.. ماذا ينتظر محمد الشناوي بعد واقعة حكم مباراة البنك

بايدن يشرب من كأس ترامب .. تحرك جمهوري لعزل الرئيس بعد التنصيب

الفيفا يعلن فتح بيع تذاكر كأس العالم للأندية ويمنع الحضور خارج قطر

النار تحت الرماد| غضب عارم في لجنة الحكام تجاه سيد عبدالحفيظ.. ودراسة ملاحقته في الجبلاية

زيادة الأجور العام الجاري.. مدبولي يزف بشرى جديدة للمواطنين

إحالة صاحب موقع أفندينا للزواج العرفي والشرعي للمحاكمة

منعا لتشتيت الطلاب| التعليم تحذر المدارس: ماتعملوش امتحانات إلكترونية أو منصات من ورانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الفراخ بـ 3 وصفات متنوعة

أبرز مواصفات كيا kia k5 2021 وسعرها اليوم في السعودية.. صور

استقلالية طفلك.. 6 نصائح عليكي تنفيذها لبناء شخصية قوية