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برلمان

المركز المصري يعلن عن تأسيس وحدة للدراسات البرلمانية

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:46 م
المركز المصري يعلن
المركز المصري يعلن عن تأسيس وحدة للدراسات البرلمانية
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أعلن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية عن تأسيس وحدة (الدراسات البرلمانية).

جاء تأسيس الوحدة في إضافة جديدة لوحدات المركز التي قدمت إسهامات بحثية وأكاديمية جادة ومؤثرة خلال السنوات القليلة الماضية.

ويرى المركز أن جميع التجارب البرلمانية حول العالم، يواجه فيها الأعضاء مهمة شاقة تتمثل في كيفية تأمين الوصول إلى المواد الموثوقة والموجزة التي تقدم قراءة جادة وتحليلًا للحقائق ذات الصلة، وهو ما تسعى وحدة (الدراسات البرلمانية) بالمركز المصري إلي التعامل معه بنمط متكامل ومتطور يتواكب مع عديد من التجارب الحديثة الموجودة في مصر حاليًا.

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