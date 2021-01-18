أهم الأخبار.. تفاصيل بيان الحكومة أمام البرلمان.. وزواج التجربة يثير جدلًا فقهيا.. وتشكيل لجنة قانونية للتحقيق في واقعة الصور الخادشة

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات ، والأخبار الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :

الداخلية الروسية تطالب بسجن نافالني لمدة 30 يوم

بالتزامن مع الدعوات الدولية والأممية للإفراج الفوري عن المعارض الروسي أليكسي نافالني، أعلنت الداخلية الروسية أنه سيتم إيداع المعارض 30 يوما في السجن.. للمزيد اضغط هنا

زواج التجربة يثير جدلًا فقهيا.. الأزهر: فاسد لا عبرة له ..والافتاء تدرس المسألة

أثار زواج التجربة والذي انتشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي جدلا فقهيا جديدا، فأكد الأزهر على حرمانيته وأنه فاسد ولا عبرة فيه أما دار الإفتاء المصرية أكدت أن الحكم الشرعي لا يزال قيد الدراسة بجميع جوانبه من قبل علماء الدار.. للمزيد اضغط هنا

أرقام مبشرة| مدبولي أمام البرلمان: مليون وحدة سكنية في 5 سنوات.. تفاصيل

قال رئيس الوزراء إن معدل البطالة ، تأثر بجائجة كورونا وارتفع لـ 9.6 وخلال الربع الاول من العالم المالي الحالي تمكنت الحكومة من خفضه ووصل لـ .. للمزيد اضغط هنا .

وزارة الرياضة تشكل لجنة قانونية للتحقيق في واقعة الصور الخادشة بأحد الأندية

قررت وزارة الشباب والرياضة اليوم الاثنين،تشكيل لجنة قانونية للتحقيق واتخاذ القرارات المناسبة بشأن واقعة انتشار بعض الصور الخادشة للحياء خلال احتفال بعض أعضاء أحد الأندية الرياضية والتي تم تداولها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي .. للمزيد اضغط هنا

قبل أيام من رحيله.. ترامب يوجه ضربة جديدة لشركة هواوي

وجهت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، قبل أيام قليلة من رحيلها، ضربة جديدة لشركة هواوي الصينية... للمزيد اضغط هنا