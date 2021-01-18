لتجنب إدمان طفلك للتكنولوجيا.. تعرفي على أبرز 8 نصائح

لا شك أن التكنولوجيا تفيد طفلك بعدة طرق ويمكن أن تساعد الآباء في الحفاظ على الأطفال بينما هم مشغولين في بعض الأعمال الأخرى، لكن يمكن أن تسبب التكنولوجيا ضررًا للأطفال، في مثل هذه الحالة إذا حاولت إيقاف طفلك ، فمن المحتمل أن تسمع صراخه ورفضه، لذا فأنت مسؤولة عن تعليم أطفالك الطريقة الصحيحة لاستخدام التكنولوجيا لتجنب مخاطرها.







ووفقا لتقرير بموقع "Bold Sky" نستعرض لكي أهم 8 نصائح لتجنب إدمان طفلك للتكنولوجيا.





1- ضعي بعض القواعد والتوجيهات لطفلك لعادات أفضل





لاستخدام الإنترنت أو التقنيات الأخرى، يمكنك وضع بعض الإرشادات والقواعد لهم فمثلا يمكنك إصلاح فترة زمنية يتفاعلون خلالها مع التكنولوجيا، عليك أن تفهم أنه عندما لا يتم استخدام التكنولوجيا والوسائط بطريقة مناسبة، يمكن للأشياء أن تأخذ اتجاها خاطئًا وتؤذي أطفالك بطريقة غير متوقعة.





2- إعرفي أنشطة طفلك علي الإنترنت

إذا كنت تعتقد أن تسليم الهواتف الذكية أو ألعاب الفيديو يمكن أن يحافظ على مشاركة أطفالك ويمنحك بعض الوقت للتركيز على أعمال أخرى، فقد يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية، حيث قد يمر أطفالك عبر مواقع الويب غير الملائمة أو قد يتسببون في إتلاف الأدوات التي يستخدمونها في غيابك، لذلك تحتاج أولًا إلى التأكد من أنشطة أطفالك على الإنترنت، عندها فقط ستكون قادرًا على التوجيه من أجل استخدام أفضل ومناسب للإنترنت.





3- اطلعي على استخدام طفلك للتكنولوجيا





بصرف النظر عن معرفة ما يفعله أطفالك عبر الإنترنت، تحتاج إلى التأكد مما إذا كان أطفالك يشاركون كثيرًا في التفاعل مع التكنولوجيا، فمثلا: إذا كان أطفالك دائمًا مشغولين بمشاهدة التلفزيون أو ممارسة الألعاب على الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر أو الاستماع إلى الأغاني فقط من خلال أجهزة الذكية، فبمجرد إلقاء نظرة فاحصة على كيفية استخدام أطفالك للتكنولوجيا، يمكنك التأكد من استخدامها عند الحاجة وتجنب استخدامها دون داع.





4- شاركي طفلك وقت المشاهدة

بينما ترى أطفالك يشاهدون شيئًا ما على الكمبيوتر المحمول أو الهاتف الذكي أو شاشة التلفزيون، حاول المشاركة فيه، في البداية قد يُظهر أطفالك اختلافهم حول هذا الأمر ولكن يمكنك أن تشرح لهم مدى جودة المشاهدة معًا، يمكن أن تساعدك المشاهدة المشتركة واللعب المشترك في بناء رابطة بينك وبين طفلك بالإضافة إلى تعلم أشياء جديدة، على سبيل المثال، إذا كنت تلعب لعبة فيديو مع أطفالك ، فستتمكن من التمتع بالروح الرياضية، وفي الوقت نفسه يمكنك أيضًا مشاركة تجارب حياتك معه.





5- إشراكهم في التواصل وجهًا لوجه





ليس الأمر أنه عندما تشارك في وقت التكنولوجيا، لا يمكنك إجراء محادثة مع أطفالك بل يمكنك القيام بذلك، فمثلا إذا كنت تشاهد عرضًا، فيمكنك طرح بعض الأسئلة المتعلقة بالعرض والممثلين، وعندما ترى أن أطفالك يتفاعلون مع التكنولوجيا من أجل مرور الوقت والترفية فيمكنك طرح بعض الموضوعات الجديدة لمناقشتها معهم وبالتالي منعهم من الإدمان التكنولوجي.





6- اعرف مستوي إدمانك للتكنولوجيا





إذا كنت مدمنًا كثيرًا لاستخدام الهواتف الذكية وتعتمد تمامًا على السوشيال ميديا فسوف يتعلم أطفالك الشيء نفسه، فالأطفال يقلدون كل ما تقوم به لذا يجب أن تكون قدوة لأطفالك لجعلهم يفهمون طريقة وحدود استخدام التكنولوجيا.





7- عرفي طفلك إيجابيات و سلبيات التكنولوجيا





من المهم لأطفالك الحصول على معلومات كاملة حول الأدوات أو التكنولوجيا الجديدة التي يستخدمونها، لذلك يمكنك إخبار أطفالك عن مزايا وعيوب استخدام التكنولوجيا، بدون أن تطلعهم على ذلك لن تتمكن من جعل أطفالك يتبعون القواعد والإرشادات التي وضعتها لمراقبة تفاعلهم التكنولوجي، فمثلا يمكنك التحدث عن كيفية تأثير الاستخدام المفرط للتكنولوجيا على بصرهم ودراساتهم، لكن تأكد من أن كل ما تقوله مدعوم بأمثلة وحقائق محددة، فبهذه الطريقة سيأخذ أطفالك كلماتك على محمل الجد.





8- شجعي الطفل على الاختلاط بالأشخاص





بصرف النظر عن كل هذا، يجب أن يكون تركيزك على تشجيع أطفالك على التواصل مع الناس والمشاركة في الألعاب الخارجية، لهذا يمكنك مثلا إعطاء نموذج لمختلف الرياضيين عن طريق التحدث عن كيفية تحقيق هؤلاء الأشخاص للنجاح من خلال الرياضة والأنشطة الخارجية، وأيضًا من خلال تشجيعهم على الانخراط في النشاط الاجتماعي ستمنحهم الفرصة للتعرف على الأشخاص في الحياة الواقعية.



