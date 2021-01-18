مصرع ربة منزل سقط عليها سقف غرفة بالطين بإحدى قرى المنصورة

لقيت ربة منزل مسنة، مصرعها اليوم متأثرة بإصابتها بكسر بالجمجمة ، نتيجة سقوط أحد العروق الخشبية من سقف أحد الغرف الملحقة بمنزلها بقرية "سلامون القماش " التابعه لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية



وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المنصورة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول "نجوى عرفة الحسيني " ٦١ عاما ربة منزل، ومقيمة قرية " سلامون القماش " دائرة مركز المنصورة جثة هامدة ( إدعاء حادث عارض) .





وانتقل على الفور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة وبالفحص وسؤال كلا من زوجها " عرفه حافظ عبده البيار " ٦١ عاما بالمعاش ونجل شقيقها " فؤاد السيد عرفة الحسيني" ٣٤ عاما ، ويقيمان بذات القرية قررا بانه أثناء تواجد المذكورة بغرفة ملحقة بالمنزل سكنها " تعريشة " سقط عليها جزء من سقف الغرفة ، ما أدى إلى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها ولم يتهما احدا بالتسبب في ذلك .





وباستكمال الفحص تبين أن الغرفة على مساحة ( 3 في 4 متر ) تقريبا مشيدة بالطوب اللبن ومعروشة بالسدة والعروق الخشبية وملحقة للمنزل ممكن المتوفاة المكون من طابقين ، وتبين سقوط أحد العروق الخشبية من سقف الغرفة ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والنفسية نتيجة كسر بقاع الجمجمة وجرح بالرأس ولا توجد شبهة جنائية.





وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢١ إدارى مركز المنصورة ، وجار العرض على النيابة العامة