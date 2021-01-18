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حوادث

عقب تداول صوره علي الفيس بوك.. الداخلية تقدم مساعدات إنسانية للطفل

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:13 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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مصطفى الرماح



كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى  "فيس بوك" متضمنًا صور لطفل يبلغ من العمر 9 سنوات يقوم ببيع بعض الحلوى بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة ملتمسًا مساعدة الطفل.

بالفحص أمكن تحديد هوية الطفل وتبين أنه يقيم طرف جدته لوالدته - مقيمة بدائرة قسم شرطة دمنهور) وتم التقابل معها وبمناقشتها تبين عدم إرتياده للمدرسة وإقامته رفقتها منذ فترة ، فى حين يقيم والديه وخمسة من أشقائه بمحافظة القاهرة ، وبسؤالهما عن مصدر دخلهما أفادا بقيام الطفل ببيع الحلوى يوميًا بالميادين والشوارع الرئيسية بمدينة دمنهور .

على الفور تم إيفاد مأمورية من مديرية أمن البحيرة إلى محل إقامة الطفل وجدته وتم تقديم بعض المساعدات العينية (بطاطين - مواد غذائية).

وتم التنسيق مع الجهات المختصة لدراسة حالتهما وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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