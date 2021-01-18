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محافظات

إجراء 54 ألف عملية قلب مجانا في بني سويف

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:28 م
عملية جراحية
عملية جراحية
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محمد عبدالحليم
أكد محمود فؤاد، نائب مدير عام الأورمان، أن الجمعية تستكمل دعمها لمرضى القلب غير القادرين فى بني سويف، وذلك من خلال استحداث نوعية جديدة للتبرع لمرضى القلب حيث تمكن الجميع من المساهمة لعمل الخير، وذلك من خلال المشاركة بعملية قلب بـ 36000 جنيه ويمكنك تقسّيطها على 10 أشهر (3600 جنيه شهريًا).. أو بالمناصفة بالتقسيط وذلك من خلال التبرع بنص ثمن العملية ولمدة 10 أشهر، أو بسهم القلب بـ 250 جنيهًا.

وأشار "فؤاد"، إلى أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالًا لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية؛ ما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.

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وأوضح "فؤاد"، أن جمعية الأورمان نفذت 4200 عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا لمرضى القلب غير القادرين بمحافظة بني سويف، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة، وأن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار وفى جميع مراكز المحافظة.

الجدير بالذكر أن الجمعية نجحت وحتى الآن من إجراء 54 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان تماما.

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