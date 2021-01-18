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رياضة

مروة عيد: "مونديال اليد" يبدأ فعليًا من اليوم

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:18 م
صدى البلد
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ريهام بكير

أكدت نجمة كرة اليد مروة عيد المحترفة بنادي نيس الفرنسي  ، أن بطولة العالم لكرة اليد رجال بدأت فعليًا من اليوم خاصة بالنسبة لمنتخبنا الذي يواجه منتخب السويد القوي اليوم. 

و أضافت مروة عيد ما قبل اليوم كان مجرد إحماء للفرق الكبرى قبل الدخول في مرحلة الجد بالدور الرئيسي. 

وتوقعت مروة عيد أن يمضي منتخبنا قدمًا في البطولة حتى المربع الذهبي ، وقالت مروة :"لدينا فرصة كبيرة في التأهل للمربع الذهبي ، خاصة وان المنتخبات الكبرى لم تظهر بالمستوى المتوقع حتى الآن " . وتابعت مروة عيد اتمنى ان لا نلتقي بالمنتخب الدنماركي قبل المربع الذهبي لانه الاقوى في البطولة و لديه حماس كبير للدفاع عن لقبه . واختتمت مروة عيد منتخبنا ظهر بمستوى جيد ، ولكن نحتاج لمزيدًا من التأني وعدم التسرع حتى نضمن التأهل للمربع الذهبي للمونديال .
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