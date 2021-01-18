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أخبار العالم

محكمة روسية تأمر بسجن المعارض نافالني شهرًا

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:18 م
المعارض الروسي نافالني
المعارض الروسي نافالني
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شيماء مصطفى
أمرت محكمة روسية، اليوم الاثنين، بسجن المعارض أليكسي نافالني حتى 15 فبراير المقبل، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به وكالة "فرانس برس".

وأكد المعارض الروسي هذا النبأ، وقال في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "تم احتجازي احتياطيا 30 يوما حتى 15 فبراير المقبل".

وكانت وزارة الداخلية الروسية طلبت من المحكمة، سجن نافالني لمدة 30 يومًا، يأتي ذلك بعد اعتقاله ‬بمجرد‭ ‬وصوله إلى ‬موسكو‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬ألمانيا‭ ‬حيث‭ ‬أمضى‭ ‬فترة‭ ‬نقاهة‭ ‬لاشهر‭ ‬عدة‭ ‬بعد‭ ‬نجاته‭ ‬من‭ ‬تسميم‭.

وأكد نافالني، اليوم الاثنين، أن الإجراءات التي تتخذ في حقه من قبل السلطات الروسية بمثابة "غياب مطلق للقانون".

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، قال المعارض الروسي في أول تعليق له، إن "الظروف التي تتم فيها محاكمتي تمثل أعلى درجات انتهاك القانون".

وحطت‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬تقل‭ ‬المعارض‭ ‬الروسي أليكسي‭ ‬نافالني‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬شيريميتييفو‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬بعدما‭ ‬تم‭ ‬تحويل‭ ‬مسارها‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬آخر‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تهبط‭ ‬فيه،‭ ‬كما‭ ‬أفاد‭ ‬مراسلو‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الطائرة‭.‬

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنها تود نصح السياسيين الأجانب الذين يعلقون على الوضع حول أليكسي نافالني، باحترام القانون الدولي، ونصحتهم بعدم التطاول على التشريعات الوطنية للدول ذات السيادة، والتركيز على المشاكل الموجودة في بلدانهم.  

وأشارت زاخاروفا، في تعليق نشرته على "فيسبوك"، أن وسائل الإعلام نقلت عن جاك سوليفان مستشار الرئيس المنتخب جو بايدن قوله: "يجب إطلاق سراح السيد نافالني على الفور، وتحميل المسؤولية للمذنبين في التطاول على حياته. اعتداءات الكرملين على السيد نافالني ليست فقط انتهاكا لحقوق الإنسان، بل وتعتبر بمثابة تحد للشعب الروسي الذي يريد أن يكون صوته مسموعا".

وتابعت زاخاروفا: "أريد القول للسيد ساليفان (وكذلك للعديد من الشخصيات الأجنبية الأخرى التي تنشر تعليقات معدة بشكل سابق): احترموا القانون الدولي، ولا تتطاولوا على التشريعات الوطنية للدول ذات السيادة، وركزوا على المشاكل في بلادكم".
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