حزنا على إصابة والده بكورونا .. عامل يحاول الانتحار بتناول قرص سام

استقبل مركز السموم بمستشفى الطوارئ بالمنصورة عاملا من إحدى قرى محافظة دمياط بحالة إعياء شديدة إثر تناوله قرصا كيماويا يستخدم لحفظ الغلال، لرغبته في الانتحار وإنهاء حياته بسبب مروره بحالة نفسية سيئة بعد إصابة والده بفيروس كورونا.





وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية، يفيد بورود إشارة لقسم شرطة أول المنصورة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول : "أحمد ال. م. ال"، ۲۰ عاما ،عامل ، ومقيم قرية " كفر الميسرة " دائرة مركز الزرقاء دمياط مصابا بحالة إعياء ( إدعاء تناول مادة سامة ).





وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة إلي المستشفي وبالفحص وسؤال مرافقيه كلا من شقيقته "أمل. ال. م.ال " ۲۱ عاما ممرضة بمعمل تحاليل ، ونجل خالته "أحمد م. ع. إ" ۲۲ عاما ، طالب بمعهد خدمة اجتماعية ، ويقيمان بذات القرية قررا بتناوله قرص کيماوي يستخدم لحفظ الغلال لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب إصابة والده باشتباه فيروس كورونا ،مما أدى إلى حدوث اصابته ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك.



وحرر عن ذلك المحضر رقم ٦٢ أحوال قسم أول المنصورة لسنة ٢٠٢١، وجاري إرساله إلى مديرية أمن دمياط جهة الاختصاص.