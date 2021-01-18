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برلمان

برلماني يوجه سؤالا لوزير التنمية المحلية حول قانون التصالح

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:31 م
النائب رياض عبدالستار
النائب رياض عبدالستار
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
وجه رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب سؤال لوزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، وقال من الجاني في قانون التصالح في مخالفات البناء هل السلطة التفيذية أو المشرع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة بيان وزير التنمية المحلية بشأن ما تم في تنفيذ برنامج الحكومة.

وقال النائب إن النواب أكثر من يعانون في الشارع بسبب مشكلات قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلا: نحن نتحمل فواتير المحافظين في الشارع.

وقال للوزير: لا نشعر إن في مصر محليات على أرض الواقع.

وأشار النائب، إلى أن مركز ملوي بمحافظة المنيا به شرائح في المجتمع فقيرة، وأسعار التصالح بها مغالاة لا يتحملها الأهالي، قائلا: الأسعار درب من دروب الخيال ولا يتحملها بشر، متابعا: رفقا بالمواطن الغلبان ومحدود الدخل.

وأكد عضو مجلس النواب، أن شبكة الطرق في مركز ملوي متهالكة، قائلا: لا يوجد شارع يعرف يمشي فيه برجليه، والبهوات بتوع الغاز لم يردوا الشيء لأصله.
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