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برلمان

شعرواي لـ النواب: تفعيل منظومة لتحويل المخلفات إلى طاقة.. ونحتاج 40 مليار جنيه لرصف طرق المدن

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:33 م
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن هناك منظومة متكاملة سيتم تفعيلها في القريب العاجل تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتحويل المخلفات لطاقة، لافتًا إلي الاجتماعات المكثفة التي عقدها رئيس الوزراء مع الشركات المختصة، وهناك 7 شركات جاهزة للتنفيذ.

وأضاف "شعراوي"، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، التي شهدت عددا من المطالبات النيابية في ملفات الإدارة المحلية، كما أن هذا النظام يتوافق مع مصر كثيرًا لاسيما أنه لا يحتاج إلى فصل المخلفات عن بعضها البعض، حيث توضع جميعا داخل أفران مخصصة لتنتج الطاقة المطلوبة.

ونوه وزير التنمية المحلية، بجهود الدولة في ملف النظافة ومساعيها الحثيثة لاستكمال البنية التحتية اللازمة، قائلًا "ربما لم نصل للدرجة الكافية بعد لكننا قمنا بإطلاق منظومة شكاوي بشعار "صوتك مسموع" لتلقي كافة الشكاوي الخاصة بالقمامة ووصلت معدلات التنفيذ فيها بواقع 95% ، وبعضها قمت بالنزول فيها بنفسي علي أرض الواقع وتم اتخاذ قرارات فوريه مع المسئولين عن هذا الوضع".

وعن رصف الطرق داخل المدن، اعترف اللواء محمود شعراوي، بأنها تعاني من الكثير إلا أنه تم تشكيل لجنة في ضوء التوجيهات الرئاسية، وتبيّن أنها تحتاج إلي 40 مليار جنيه، فوجه الرئيس بالبدء بـ 10 مليارات جنيه، وتم صرف 2 مليار منها بالفعل، كما تم اعتماد 5 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة لإنشاء شبكة طرق.

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