إطلاق أول مول تجاري متخصص في مبيعات إكسسوار المحمول بالجملة في مصر





وقد أعلنت رابطة مستوردي إكسسوار المحمول (تحت الإنشاء) عن إطلاق المول بمبادرة من تحالف يضم 63 من كبار التجار والمستوردين في المجال.





تأتي هذه الخطوة تتويجًا لمجموعة من الجهود للمساهمة في تحقيق خطة الدولة لخلق بيئة عمل منظمة وقانونية تضم جميع التجار والجهات المعنية بالقطاع، ومن المخطط افتتاح 60 محلًا يمثلون المرحلة الأولى من المبادرة يوم الجمعة 29 يناير 2021، بالإضافة إلى 60 محلًا خلال الشهور الثلاثة القادمة.





تم الإعلان اليوم بحضور العديد من رموز التجارة والصناعة التكنولوجيا في مصر، إلى جانب ممثلين عن كبرى الشركات والمستوردين العاملين بالقطاع، وبمشاركة أسامة حبيب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تسويق لإدارة المراكز التجارية – TSM" القائمة على إدارة أركيديا مول.





تضم الرابطة أكبر تجار الجملة والمستوردين المتخصصين في اكسسوار المحمول ومشتملاته، وتمثلهم اللجنة المفوضة باسم الرابطة بعضوية كل من عصام بدرالدين، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول في الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اللجنة المهنية للعاملين بمجال المحمول ومستلزماته، ورئيس مجلس إدارة شركة "هاي فون" لاكسسوار المحمول والوكيل الحصري للعلامات التجارية Reno وXO، والموزع المعتمد لـ"ريماكس" و"لدنيو"؛ وأحمد وهدان، رئيس مجلس إدارة شركة سل تل Cell Tel للاستيراد المالكة للعلامات التجارية Cell Tel وCactus والوكيل الوحيد بمصر لـلعلامة التجارية GENAI؛ و هشام عبدالله أبو شامة، صاحب شركة Trust لاكسسوار المحمول والوكيل الحصري للعلامات التجارية RECCI وJOYROOM.





وقد أعرب الدكتور علي فهمي – رئيس مجلس إدارة شركة دلتا وصاحب راديو شاك، عن سعادته بهذه المبادرة وأكد على أهميتها قائلًا: "هذه المبادرة تعتبر بالفعل خطوة انتظرناها طويلًا، وهي فرصة لجميع تجار الجملة والمستوردين العاملين بالمجال ليكونوا جزءًا من مظلة النظام الاقتصادي الشامل الذي تسابق الحكومة الزمن لتطبيقه، وهو ما يصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية ونأمل أن يكون انطلاقة لتنظيم مختلف مجالات سوق المحمول قريبًا."





بدوره، أكد عصام بدرالدين، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالجيزة ورئيس مجلس إدارة شركة "هاي فون" وعضو اللجنة المفوضة– على أهمية هذه الخطوة بقوله: "تكللت مجهوداتنا بالنجاح بعد سعي طويل لتخصيص مول تجاري للعاملين في قطاع مبيعات اكسسوار المحمول بالجملة، ليكون الأول من نوعه على غرار مولات اكسسوار المحمول بالجملة في الصين والهند، مما سيمهد الطريق لخلق بيئة عمل منظمة ورسمية لتجارة الجملة في سوق اكسسوار الهاتف المحمول ومشتملاته".





وأضاف بدرالدين أنه في مطلع عام 2020 بلغ حجم السوق الرسمى لإكسسوار الهاتف المحمول نحو مليار جنيه، لكنه لا يمثل سوى 50% من إجمالى حجم سوق الإكسسوار في مصر. تابع بدرالدين تصريحه قائلًا: "وقع اختيارنا على أركيديا مول لما وجدناه من ترحيب ودعم وتعاون من كل الجهات المعنية، بما في ذلك إدارة المول والملاك السابقين للوحدات."





وأضاف هشام عبدالله أبو شامة، صاحب شركة Trust لإكسسوار المحمول وعضو اللجنة "إن المبادرة تحظى بدعم كبار التجار والمستوردين فى جميع أنحاء الجمهورية، ونستعد للافتتاح الرسمي في 29 من الشهر الجاري بمشاركة 63 تاجرًا، يشغلون 60 محلًا في المول، بالإضافة إلى 60 محل آخر جاري التجهيز لافتتاحها خلال الشهور الثلاثة القادمة."





ووفقًا لتقديرات لجنة المفوضين باسم الرابطة، بلغ إجمالى الإستثمارات التي أنفقها التجار المشاركون في المول نحو 100 مليون جنيه مصري، تم ضخها في إيجارات وتملك المحال التجارية بالمول والبضاعة المعروضة بها. كما وضّح أبو شامة أن الرابطة تستهدف النمو والتطوير في مراكز تسوق أخرى.





حول ذلك علق أحمد وهدان، رئيس مجلس إدارة شركة سل تل وعضو اللجنة، موضحًا "لا يوجد وقت مناسب لهذه الخطوة أكثر من اليوم، فلطالما عانينا من ضعف التنظيم في المجال طوال السنوات الماضية، ومثل هذه المبادرة ستساهم في تنظيم المهنة ووضع نظام واضح، وأظن أننا جميعًا سعداء للغاية بهذه الخطوة التي تعمل على نقل التجارب الخارجية الناجحة وتقديمها للسوق المصري."





وأضاف وهدان "إن هذا الإعلان يأتي بمثابة دعوة ونداء لكل الشركات الكبرى وكبار الوكلاء والمستوردين للانضمام للمبادرة، فبالإضافة لكونها إنجازًا غير مسبوق في السوق المصري، فإنها أيضًا تمهد الطريق لتكوين رابطة تعمل على حماية حقوق المستوردين وتقنين الأوضاع وتحديد الأدوار. إننا نطمح لخلق منظومة متطورة تتسع لجميع التجار وتكون حلقة أولى في سلسلة من المولات المتخصصة لخدمة العاملين في المجال حول الجمهورية."





من جانبه، قال أسامة حبيب، نائب رئيس مجلس إدارة "تسويق للمراكز التجارية" القائمة على إدارة أركيديا مول، "أن إدارة المول تحمست منذ البداية لتكون جزءًا من هذه المبادرة، و"نحن نسعى لتذليل جميع العقبات التي قد تواجه السادة المستأجرين والملاك لتوفير انطلاقة قوية لكيان هو الأول من نوعه في مصر".





بالإضافة لذلك، أوضح حبيب أن إدارة المول حريصة كل الحرص على تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة في ظل أزمة الكورونا، بما في ذلك تشغيل بوابات التعقيم على مداخل المول والعناية بجودة التهوية والتعقيم لجميع أركان المول حرصًا على صحة وسلامة رواد المول من الجمهور وأصحاب المحال، بالإضافة لتدريب جميع العاملين بالصيانة والأمن والنظافة في المول على اتخاذ الاحتياطات اللازمة".

أعلن الدكتور علي فهمي، رئيس مجلس إدارة شركة دلتا المالكة لراديو شاك، عن إطلاق أول مول تجاري متخصص في مبيعات إكسسوار وأجهزة المحمول بالجملة في مصر بأركيديا مول.