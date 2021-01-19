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برلمان

غدا..وزير التعليم يلقى بيانا أمام البرلمان عن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:51 ص
الدكتور طارق شوقى
الدكتور طارق شوقى وزير التعليم
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح

يناقش مجلس النواب على مدار الأيام المقبلة، أداء الحكومة وجميع الملفات، ومقارنتها برؤى المستقبل الذي رسمه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يلقى وزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي غدا الأربعاء بيان أمام البرلمان عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة وأيضا بين من وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وكان قد عرض رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي إنجازات الحكومة خلال الجلسة العامة للبرلمان أمس الأثنين ، مشيرا إلى أن عمر الحكومة عامان و نصف العام ، لافتا إلى التحديات التي يواجهها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا مضيفا : " الجائحة قاسية و تلقي بظلالها على العالم".

و عرض رئيس الوزراء الإنجاز في المجال الأمني قائلا :" هناك إنجازات في ملف الامن القومي بتحقيق الاستقرار الأمني و حرصت الحكومة على  تعزيز جاهزية القوات المسلحة للتأمين و حماية الامن القومي المصري و مكافحة البؤر الإرهابية  والعناصر التكفيرية".

و قال رئيس الوزراء أن الحكومة نجحت في الحفاظ على الأمن المائي للوطن و التوسع  في انشاء و تطوير الصرف الصحي و المياة المعالجة الثنائية و الثلاثية المدورة.

ولفت الي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة و تحقيق إنجازات في ملف الطاقة و الكهرباء بالإضافة الي مشاركة القطاع الخاص.

وكان المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، قد صرح أن اللجنة العامة للمجلس انتهت خلال اجتماعها، أمس الأول الأحد، انتهت إلى استدعاء رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، لعرض الموقف التنفيذى لأداء كل وزارة مقارنة بما جاء ببرنامج الحكومة لعام 2020 /2021 الذى سبق عرضه على مجلس النواب.
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