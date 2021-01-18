رسميا.. انسحاب كاب فيردي من مونديال اليد بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الدولي لليد قبوله انسحاب كاب فيردي من النسخة 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال – مصر 2021، عقب التحديات التي واجهها المنتخب، ووجود صعوبة في الوفاء بالمادة F 7.c من لوائح الاتحاد الدولي المنظمة للبطولة، والخاصة بفيروس كورونا، والتي تنص على ضرورة وجود 10 لاعبين من ضمنهم حارس مرمى.





وبموجب هذا القرار تنتهي كل مباريات كاب فيردي بنتيجة 10-0 لمنافسيهم، في آخر مباراة لهم في المجموعة الأولى من الدور الأول ضد أوروجواي والتي كان من المقرر أن تقام الثلاثاء، وكذلك بقية مبارياتهم في كأس الرئيس، مع حصول كل منافسيهم على نقطتين.





وأعلن الاتحاد الدولي أن الترتيبات الآن يتم اتخاذها لعودة البعثة إلى بلادها، حيث أكدوا نيتهم على العمل بجد للتأهل للنسخة المقبلة بعد عامين في السويد وبولندا.