إنشاء صيدليات مجتمعية داخل مراكز الشباب

بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع مؤسسة الدواء للجميع الخيرية، إنشاء صيدلية مجتمعية بمراكز الشباب، اليوم، وذلك بديوان عام الوزارة.





حضر اللقاء الدكتور وليد شوقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الدواء للجميع الخيرية، الدكتور أحمد جمال مدير إدارة التصدير بهيئة الدواء المصري، الدكتور يوسف ورداني مساعد الوزير لتطوير القدرات الشبابية، ايمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، الدكتور سيد حزين وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.





تناول اللقاء بحث آليات العمل بالمقترح من خلال توفير مكان داخل مراكز الشباب ليكون مقرا للصيدلية، حيث يتم البدء في تجميع الأدوية من خلال وضع صندوق عند مدخل كل مركز، وينتج عن تنفيذ هذ المقترح توفير فرص عمل للشباب من طلبة كليات الصيدلة أو حديثي التخرج، حيث يعتبر هذا العمل تدريبا عمليا للطلبة لرفع مهاراتهم وخبراتهم العملية.





وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا المقترح يأتي ضمن آليات تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية تحقيقًا لرؤية واستراتيجية عمل الوزارة، مؤكدًا أن مراكز الشباب هي القلب النابض للشباب في كافة أنحاء الجمهورية .