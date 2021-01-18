انفدي بجلدك .. إعلامية توجه نصيحة للبنات فى فترة الخطوبة على الهواء

نصحت الإعلامية دينا رامز، الفتيات بأنهن إذا لم يشعرن بالسعادة في فترة الخطوبة عليهن عدم الاستمرار، قائلة: "انفدي بجلدك لو مش هتكوني مبسوطة"، مضيفة أن الشخصية بتظهر أكتر وبنعرف بعض أكتر لما يتفقل علينا باب واحد".





وتابعت دينا رامز، خلال حوارها في برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك الكثير من القصص والتجارب التي توضح أن العلاقات ليست بطول فترة الحب أو التعارف، والتي يمكن أن تنتهي بالانفصال أو ما شابه ذلك"، لافتة إلى أن هناك الكثير من العوامل التي تسبب الانفصال او عدم الانفصال.





وأوضحت أن هناك الكثير من الفتيات "بيستعيبوا يفسخوا الخطوبة"، وتتغاضى عن عيوب، خوفا من نظرة الناس لها وأحكامهم عليها، مشيرة إلى أنه يجب عدم النظر أو الاهتمام "بكلام الناس، ديه بقت موضة قديمة أوي، وإحنا بقينا في القرن الـ21".





وأوضحت أنه لا يجب التغاضي عن أي عيوب مهما كانت، لأنه ليس هناك شخص يغير مابداخله أو عاداته، ناصحة الطرفين سواء الرجل أو المرأة طالما لقيتوا عيب ومش هينفع تكملوا "اهربوا"، لأن الاستمرار من الممكن ان يفاقم المشكلة وبعد ذلك تكون عواقبها اكبر اذا كان بالزواج أو في حالة وجود اطفال.