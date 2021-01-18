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رياضة

أحمد ناجي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ الهاني سليمان

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:54 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف أحمد ناجي مدرب حراس مرمى فريق سموحة، تطورات الحالة الصحية للهاني سليمان حارس مرمى الفريق، مشددا على أن اللاعب حالته في تحسن حيث إنه يعاني من ارتجاج في المخ.

وأضاف أحمد ناجي في تصريحات لبرنامج "وان تو" عبر أثير "أون تايم سبورت"، أن فور تعافي اللاعب سيعود للمران مع الفريق عقب استقرار حالته لمدة 24 ساعة.

وأضاف أن الفريق يعاني من تذبذب فى الأداء عقب رحيل عدد من أعمدة الفريق الأساسية وهم صلاح محسن، ناصر ماهر وأحمد فتوح، مشددا أن الفريق يسعى لضم نجوم مميزة جديدة.

وأكمل أن مصطفى فتحي نجم الزمالك المنضم حديثا للفريق لن يكون الصفقة الأخيرة خلال الميركاتو الشتوي.

وأكمل أن الفريق بحاجه إلى المزيد من الوقت حتى يعود لسابق عهده ومستواه.
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