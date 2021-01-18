ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

رئيس شركة مياه البحيرة يتفقد لجان امتحانات مسابقة الوظائف الشاغرة

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:58 م
المهندس محمد سعيد
المهندس محمد سعيد نشأت
Advertisements
مصطفى كرم
تفقد صباح اليوم المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة امتحانات القبول لوظائف الخدمات المعاونة بمجمع الملاعب الرياضية بالشركة والتي أعلنت عنها شركة مياه الشرب والصرف الصحي العام الماضي.

وشدد المهندس محمد سعيد نشأت على اختيار وتعيين الشاغلين لتلك الوظائف بين المتقدمين بشفافية دون محاباة أو مجاملة لأحد طبقا للوائح والقواعد الموضوعة مسبقا وبناء على إجاباتهم في مراحل الاختبارات الشفهية والتحريري.

وأكد رئيس الشركة تقديم سبل الدعم وتوفير الإمكانيات والأجواء المناسبة للممتحنين بما في ذلك الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا وذلك لإنجاح عملية الاختبارات وتمريرها بسهولة ويسر سواء على المتقدمين أو المراقبين وقام نشأت بتفقد سير الاختبارات والمعوقات التي تقابل المتقدمين وأعطى تعليماته لتلافي هذه المعوقات.

وصرح "نشأت" بأن الشركة تعمل على إتاحة مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين سواء خلال التقديم أو الاختبارات الشفهية أو الاختبارات التحريرية لاختيار الأفضل لشغل تلك الوظائف، حيث التقى مع المتقدمين من شباب المحافظه ليوجه رسالة لهم "إنه بحماس الشباب ووعيه نصنع المعجزات. ونبنى الحاضر ونعبر جميعًا للمستقبل بخطى راسخة وواثقة على مبادئ الحضارة الإنسانية".. 

ويتم الإشراف على هذه الاختبارات من قبل لجنة متخصصة من الشركة والشركة القابضة مع قطاع الموارد البشرية بالشركة رافقه في الزيارة رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة والمركز الإعلامي بها.

وجدير بالذكر أن مسابقة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة أعلنت عن حاجتها لوظائف خدمات معاونة بالإعلان رقم 1 لسنة 2020 وذلك لسد احتياجات الشركة وتدعيمها بما يساهم في تحقيق التنمية بالشركة.
رئيس شركة مياه البحيرة يتفقد لجان امتحانات مسابقة الوظائف الشاغرة
رئيس شركة مياه البحيرة يتفقد لجان امتحانات مسابقة الوظائف الشاغرة
رئيس شركة مياه البحيرة يتفقد لجان امتحانات مسابقة الوظائف الشاغرة
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

البحيرة تتأهب لسقوط الأمطار.. صور

بتكلفة 10٪ من سعر الشراء.. شركة مياه البحيرة تنجح في صناعة بدال محلي

القابضة للمياه: توفير العمالة المؤهلة لتشغيل المحطات وصيانة الشبكات

مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الطقس السيئ

رئيس مياه البحيرة يتفقد مدرسة الشركة ويطمئن على تطبيق الإجراءات الاحترازية

ترشيحاتنا

رئيس الاتحاد الدولي لليد يرسل برقية شكر لوزير الرياضة

عاجل .. الفيفا يعلن تعديل موعد انطلاق كأس العالم للأندية

بهدف قاتل.. سيراميكا كليوباترا يهزم طلائع الجيش 2/1 بالدوري المصري

سانت ايتان لم يقصد الإهانة.. حازم إمام يشيد بـ مجلس الزمالك الحالي

السودان يقرع ناقوس الخطر حيال سد النهضة: يهدد حياة 20 مليون شخص

شاهد.. أول تعليق من نادى سيراميكا كليوباترا بعد الفوز على طلائع الجيش فى الوقت القاتل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة في مصر .. إطلاق سيارة DS3 الجديدة كليًا بالأسواق | صور

كوفيد الطويل.. 5 أعراض لـ فيروس كورونا تتطلب وقتا للشفاء

طريقة عمل حواوشي الفراخ بـ 3 وصفات متنوعة