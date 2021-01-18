رئيس شركة مياه البحيرة يتفقد لجان امتحانات مسابقة الوظائف الشاغرة

تفقد صباح اليوم المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة امتحانات القبول لوظائف الخدمات المعاونة بمجمع الملاعب الرياضية بالشركة والتي أعلنت عنها شركة مياه الشرب والصرف الصحي العام الماضي.





وشدد المهندس محمد سعيد نشأت على اختيار وتعيين الشاغلين لتلك الوظائف بين المتقدمين بشفافية دون محاباة أو مجاملة لأحد طبقا للوائح والقواعد الموضوعة مسبقا وبناء على إجاباتهم في مراحل الاختبارات الشفهية والتحريري.







وأكد رئيس الشركة تقديم سبل الدعم وتوفير الإمكانيات والأجواء المناسبة للممتحنين بما في ذلك الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا وذلك لإنجاح عملية الاختبارات وتمريرها بسهولة ويسر سواء على المتقدمين أو المراقبين وقام نشأت بتفقد سير الاختبارات والمعوقات التي تقابل المتقدمين وأعطى تعليماته لتلافي هذه المعوقات.





وصرح "نشأت" بأن الشركة تعمل على إتاحة مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين سواء خلال التقديم أو الاختبارات الشفهية أو الاختبارات التحريرية لاختيار الأفضل لشغل تلك الوظائف، حيث التقى مع المتقدمين من شباب المحافظه ليوجه رسالة لهم "إنه بحماس الشباب ووعيه نصنع المعجزات. ونبنى الحاضر ونعبر جميعًا للمستقبل بخطى راسخة وواثقة على مبادئ الحضارة الإنسانية"..





ويتم الإشراف على هذه الاختبارات من قبل لجنة متخصصة من الشركة والشركة القابضة مع قطاع الموارد البشرية بالشركة رافقه في الزيارة رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة والمركز الإعلامي بها.



