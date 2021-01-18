مالمو للسينما العربية يعلن تفاصيل ملتقى نقاد بلا حدود

يُعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن فتح باب التقديم للمشاركة في برنامج "نقاد بلا حدود"، والمقام في الفترة بين 7 و11 ابريل2021 ضمن فعاليات الدورة الحادية عشر للمهرجان.





البرنامج يهدف لبناء جسور تواصل بين النقاد من دول الشمال والدول العربية، إيمانًا بدور النقد في تطوير الفن السينمائي، ودور التواصل وتبادل الخبرات والآراء في دعم حرية التعبير والمناقشات الديمقراطية بعد نجاح الدورات السابقة أعوام 2015 و2017 و2018، ، والتي استضافت نقاد من مصر ودول المغرب العربي.



ويركز ملتقى "نقاد بلا حدود" في نسخة 2021 على النقاد حاملي جنسية الدول الآتية من الشرق الأوسط (لبنان – الأردن – فلسطين – سوريا – العراق)، والذين ستتاح لهم فرصة حضور مهرجان مالمو للسينما العربية والمشاركة في أنشطته المختلفة، والتي ستمتزج بأنشطة الملتقى من ندوات وحلقات نقاشية ومحاضرات

ملتقى نقاد بلا حدود سيستمر في دعم النقاش وجسور التواصل بين النقاد العرب ونظرائهم من دول الشمال (السويد – الدنمارك – النرويج – فنلندا – آيسلندا)، والذين شاركوا بنشاط واضح في النسخ السابقة، وأثروها بجهودهم وأفكارهم، واقتراحاتهم بضرورة استمرار الملتقى وتطويره



