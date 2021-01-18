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برلمان

وزير التموين للنواب: إتاحة الدواجن واللحوم ضمن مخطط الارتقاء بالأمن الغذائي

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:19 م
وزير التموين
وزير التموين
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
أكد وزير التموين علي المصيلحي، على إتاحة الدواجن واللحوم ضمن مخطط الارتقاء بالأمن الغذائي وحمايته، وكسر أي احتكار أو حجب للسلع.

أضاف على المصيلحى خلال كلمته بالجلسة العامة، أن هناك تطويرا لربط الصوامع الرئيسية بشبكة السكك الحديدية، وتقليل التكلفة الإجمالية الخاصة بتلك الجزئيات، وأنه تم الاتفاق مع وزارة النقل لمخططات الربط في الإسماعيلية ومنوف وسندوب ضمن خطط للنقل إلى المطاحن بما يرفع العائد من البضائع.

واستطرد: نحقق استفادات وتكلفة أقل من النقل البري بمخططات الربط، كما أن هناك عملا جادا في النقل البحري لاستخدام نهر النيل، وجربنا أول صنادل ننقل عليها بضائع من بعض الموانئ، ضمن مشروع طموح سنستفيد منه وشيكا.

وتابع: الهدف الاستراتيجي الذي نسعى إليه هو بناء الإنسان المصري، لم يكن لدينا في الوزارة أهداف فرعية، ومن تابع بيان رئيس الوزراء قد سار بترتيب للأهداف العامة ثم أمور تفصيلية، ونحن هنا لنوضح التفاصيل المنبثقة من البرنامج الرئيسي.
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