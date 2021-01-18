أيمن أبو العلا يطالب بفتح ملف تقنين وضع اليد في الواحات البحرية

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، بأن تأخذ ملف تقنين أراضي الدولة بعين الاعتبار، مشددًا على مراعاة ظروف الأهالي المقيمين على هذه الأراضي منذ فترات طويلة.





وأشار "أبو العلا" في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى أن أهالي الواحات البحرية، والتي تبعد عن محافظة الجيزة 400 كيلو متر، وتتبع دائرة أكتوبر، يعانون أشد المعاناة بسبب ملف تقنين أوضاع الأراضي.





وأكد أبو العلا، أنه على مدار سنوات والأهالي يسعون من أجل الدخول في إطار الدولة، لاسيما وأنهم مقيمون منذ سنوات على هذه الأراضي، مشددًا في الوقت نفسه أهمية مراعاة ظروف الأهالي في عمليات التسعير.





ودعا أيمن أبو العلا، إلى تفعيل قانون وضع اليد، أو صدور قرار وزاري يقضي بتقنين أراضي الملكية في الواحات البحرية وفي كل المحافظات بأسعار مناسبة.





على جانب آخر أشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن هناك خللًا في الرقابة على الصناديق الخاصة، مطالبًا بالكشف عن حجم الصناديق الخاصة في كل المحافظات.