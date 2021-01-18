القبض على شخص وسيدة ضدهما 170 حكما قضائيا متنوعا بالمنيا

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز العدوة شمال المنيا القبض علي شخص وسيدة صادر ضدهما أحكام تقارب من 170 حكما قضائيا متنوعا وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

















تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية يفيد بتلقيه بلاغا من مأمور مركز العدوة.





وعقب تقنين الإجراءات الأمنية بقيادة بقيادة رئيس مباحث العدوة تم ضبط أنهار .م . ص 30 سنة وعليها 50 حكما قضائيا متنوعا بإجمالي 70 سنة أحكام، وضبط أيمن . ح. م 29 سنة مقيمان بقرية البهجور بمركز العدوة، وعليه 60 حكما قضائيا، بإجمالي 130 سنه أحكام وبتقنين الإجراءات الأمنية تم القبض عليهما لتنفيذ الأحكام.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة ، وتم العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



