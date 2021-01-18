ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

القبض على شخص وسيدة ضدهما 170 حكما قضائيا متنوعا بالمنيا

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:18 م
ضبط متهم
ضبط متهم
Advertisements
ايمن رياض
ألقت الأجهزة الأمنية بمركز العدوة شمال المنيا  القبض علي شخص وسيدة صادر ضدهما أحكام تقارب من 170 حكما قضائيا متنوعا وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 




تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية يفيد بتلقيه بلاغا من مأمور مركز العدوة. 

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية بقيادة بقيادة رئيس مباحث العدوة تم ضبط أنهار .م . ص  30 سنة وعليها 50 حكما قضائيا متنوعا بإجمالي 70 سنة أحكام، وضبط أيمن . ح. م 29 سنة مقيمان بقرية البهجور بمركز العدوة، وعليه 60 حكما قضائيا، بإجمالي 130  سنه أحكام وبتقنين الإجراءات الأمنية تم القبض عليهما لتنفيذ الأحكام. 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة ، وتم العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة في مصر .. إطلاق سيارة DS3 الجديدة كليًا بالأسواق | صور

كوفيد الطويل.. 5 أعراض لـ فيروس كورونا تتطلب وقتا للشفاء

طريقة عمل حواوشي الفراخ بـ 3 وصفات متنوعة