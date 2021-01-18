ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تستغرق أكثر من 6 أشهر.. حدائق الحيوان تكشف مراحل تحنيط الفيل نعيمة

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:39 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي

قال اللواء محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه جار تحنيط الفيل نعيمة، وسيتم عرضه فى المتحف الحيواني بالحديقة، بالحجم الطبيعي.


وأضاف " رجائى " فى تصريحات لـ "صدى البلد "، أن الفيل نعيمة تحتاج إلي أكثر من 6 أشهر لتحنيطها، منوها بأنه يمر بأكثر من مرحلة منها مراحل تمت بالفعل، وهى سلخ الجلد عن اللحم، ثم تقطيع الأطراف وإخلاء اللحم ويتم تجميع الهيكل بعد ذلك ليشكل نفس الحجم الخاص بالفيل، وسيتم عرضه فى المتحف الخاص بالحديقة، وهى نفس الخطوات التى تمت لحيوان وحيد القرن.


وأضاف رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن اللحم يتم حرقه فى المحرقة، ثم بعد ذلك العظام  يتم تركها لتجف تماما، نظرا لأن بها نوع من الرطوبة، وتترك ليتم تنظيف بواقى اللحم بالكامل، ثم يتم تركيب العظام لتشكل هيكل الفيلة بالضبط، ومرحلة بناء المجسم بدأت بالفعل.


ونوه بأن كل المراحل التى تتم للتحنيط تتم بمعرفة خبراء مصريين فى تحنيط الحيوانات، من الحديقة وبإشراف كامل من إدارة الحديقة وتتم المراحل داخل حديقة الحيوان بالجيزة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بصفقة تبادلية مع جنوب أفريقيا.. حديقة الحيوان تستقبل 3 زرافات وتستغني عن سيد قشطة.. فيديو

حديقة الحيوان تستقبل 3 زرافات من جنوب إفريقيا.. تعرف على التفاصيل

3 شروط لعودة الفيل لـ "حديقة الحيوان" .. تفاصيل

زيادة سعر تذكرة حديقة الحيوان 13 ضعفا يوم الثلاثاء.. لهذا السبب

بعد صفقة الـ 3 زرافات.. حديقة الحيوان تفاوض زيمبابوي وبنجلاديش على فيلين آسيوي وأفريقي

حديقة الحيوان: الفيلة نعيمة نفقت عن عمر 60 سنة ونسعى لشراء فيل آسيوي خلال أشهر.. فيديو

ترشيحاتنا

حازم إمام يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى موسيماني عقب تعادل الأهلي مع البنك

في ذكرى وفاته.. مأساة أنهت حياة حسن البارودي

إعادة تشكيل طيران الاتحاد أبرزها.. قرارات عاجلة من ولي عهد أبو ظبي

رعب في الأهلي.. ماذا ينتظر محمد الشناوي بعد واقعة حكم مباراة البنك

رئيس النواب: برنامج الحكومة يعكس رؤية شاملة وتعاون السلطات يحقق مصلحة الوطن

3 أنواع من الزواج محرمة في الإسلام.. تعرف عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة في مصر .. إطلاق سيارة DS3 الجديدة كليًا بالأسواق | صور

كوفيد الطويل.. 5 أعراض لـ فيروس كورونا تتطلب وقتا للشفاء

طريقة عمل حواوشي الفراخ بـ 3 وصفات متنوعة