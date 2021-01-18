تستغرق أكثر من 6 أشهر.. حدائق الحيوان تكشف مراحل تحنيط الفيل نعيمة

قال اللواء محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه جار تحنيط الفيل نعيمة، وسيتم عرضه فى المتحف الحيواني بالحديقة، بالحجم الطبيعي.





وأضاف " رجائى " فى تصريحات لـ "صدى البلد "، أن الفيل نعيمة تحتاج إلي أكثر من 6 أشهر لتحنيطها، منوها بأنه يمر بأكثر من مرحلة منها مراحل تمت بالفعل، وهى سلخ الجلد عن اللحم، ثم تقطيع الأطراف وإخلاء اللحم ويتم تجميع الهيكل بعد ذلك ليشكل نفس الحجم الخاص بالفيل، وسيتم عرضه فى المتحف الخاص بالحديقة، وهى نفس الخطوات التى تمت لحيوان وحيد القرن.





وأضاف رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن اللحم يتم حرقه فى المحرقة، ثم بعد ذلك العظام يتم تركها لتجف تماما، نظرا لأن بها نوع من الرطوبة، وتترك ليتم تنظيف بواقى اللحم بالكامل، ثم يتم تركيب العظام لتشكل هيكل الفيلة بالضبط، ومرحلة بناء المجسم بدأت بالفعل.





ونوه بأن كل المراحل التى تتم للتحنيط تتم بمعرفة خبراء مصريين فى تحنيط الحيوانات، من الحديقة وبإشراف كامل من إدارة الحديقة وتتم المراحل داخل حديقة الحيوان بالجيزة.

