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منوعات

بعد سنوات من البحث.. اكتشاف سر "شبح" المادة المظلمة بالكون

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:32 م
اكتشاف غموض المادة
اكتشاف غموض المادة المظلمة
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أماني إبراهيم
في اختراق يمكن أن يساعد في كشف العديد من أكثر الألغاز المحيرة في الكون، يعتقد العلماء أنهم اكتشفوا آثارًا لجسيم المادة المظلمة الافتراضي، وفقا لموقع روسيا اليوم.

تتكون كل مادة كونية من أنواع مختلفة من الجسيمات، الأكثر شيوعًا هي البروتونات والنيوترونات والإلكترونات، ومع ذلك، يعتقد فريق من علماء الفيزياء النظرية أنهم اكتشفوا أول دليل على وجود جسيمات أكسيون مفترضة منذ فترة طويلة تنبثق من النجوم النيوترونية القريبة.

يعتقد الباحثون أن الأكسيونات قد تكون مسؤولة عن انبعاثات الأشعة السينية عالية الطاقة المنبعثة من مجموعة من النجوم النيوترونية ، وهي أصغر وأكثف النجوم المعروفة الموجودة، تسمى Magnificent Seven.

لطالما كانت الأكسيونات بعيدة المنال لأنها "تتفاعل بشكل ضعيف" ، مما يعني أنها نادرًا ما تصطدم بجزيئات أخرى وبدلًا من ذلك تمر عبرها غالبًا. هم مرشح رئيسي لشرح المادة المظلمة. 

تشير النظريات إلى أن الأكسيونات يمكن أن توجد بشكل طبيعي كمادة مظلمة أو يمكن إنشاؤها عن طريق اصطدام جسيمات أخرى. سيجيب اكتشافهم على العديد من الأسئلة التي تتعلق بالمادة المظلمة ، والتي يعتقد أنها تشكل نسبة كبيرة من الكون لا يمكننا رؤيتها بالفعل. 

"يمكنك التفكير في الأكسيونات على أنها جسيمات شبح. يمكن أن يكونوا في أي مكان في الكون ، لكنهم لا يتفاعلون معنا بقوة ، لذلك ليس لدينا أي ملاحظات عنها حتى الآن ، " أوضح المؤلف المشارك في البحث Raymond Co. 

يعتقد الفريق أن الأكسيونات تنتج في لب نجم نيوتروني نتيجة اصطدام النيوترونات والبروتونات. يتم بعد ذلك إطلاق الجسيمات الغامضة في المجال المغناطيسي القوي للنجم ، حيث يتم تحويلها إلى فوتونات - جزيئات الضوء - التي تشكل الأشعة السينية التي تم الكشف عنها بواسطة التلسكوبات على الأرض.

يقول الباحثون إن هذه الدراسة لا تثبت بشكل قاطع وجود الأكسيون ، ولكنها تقدم أدلة دامغة على ذلك. 

ويأمل الباحثون أن يتمكنوا من تأكيد اكتشاف الجسيم عن طريق مسح Magnificent Seven باستخدام تلسكوب NuSTAR التابع لناسا ، وهو أكثر حساسية من تلسكوبات Chandra و XMM-Newton التي تم استخدامها في البحث الحالي.
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