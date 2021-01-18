ع السلم.. قصة فيلم نسائي مصري لفتاة صعيدية

قالت نسرين الزيات، مؤلفة ومخرجة فيلم "ع السلم"، إنها من فتيات الصعيد وتربت في سوهاج، وحلمت منذ الصغر بأن تأتي للقاهرة لأنها العاصمة الكبرى وبها كل شيء، وحققت هذا الحلم عام 2002، وجاءت للعمل في الصحافة الفنية والسينمائية.





وتابعت نسرين الزيات، خلال حوارها في برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنها قامت بعمل إخراجي لأول فيلم تسجيلي لها في 2008، وحصل على جائزة وكان من حسن حظها حصولها على جائزة، لافتة إلي أنها لم تدرس سينما أو إخراج، وكانت لديها الفرصة لتقوية النقد السينمائي.





وأوضحت أن إمكانياتها كانت بسيطة جدا، وحصلت على جائزة المهرجان القومي للسينما، مشيرة إلي أنه كان الفيلم الوحيد المستقل في الأفلام القصيرة، وعرض على التلفزيون الفرنسي لمدة 3 سنوات متتاليات، وكان الفيلم يروي قصة فتاتين من الناشطات السياسيات ودخلتا السجن ويحكي الفيلم قصتهما داخل السجن واسمه كان "عنبر 6".





وكشفت عن أن فيلم "ع السلم" يمثل تجربتها الشخصية جدا، وحاولت من خلاله البحث عن إجابات لأسئلة راودتها طوال حياتها، أهمها لماذا يصر أبوها وأسرتها أن ارتدي الحجاب عندما تسافر إلى قريتها بطما في صعيد مصر، رغم أنها تعيش في القاهرة ولا ترتديه.





وأضافت "بدأت تصوير أمي وأسرتي لأحصل على أجوبة مصورة، دون أن أفكر في تحويل ما قمت بتصويره لفيلم تسجيلي يشارك في مهرجان بحجم مهرجان القاهرة".





يذكر أن فيلم "ع السلم" يتناول كيف يمكن للكاميرا أن تساعد المخرجة الشابة على تكريس الماضي كذكرى جميلــة ومعايشة الحاضر كلقطة ملونة والنظر إلى المستقبل دون خوف من فقدان جديد؟ ما بين منزل الأب الذي يعاد ترميمه من أجل إبقاء رائحة الزمن القديم في متناول الذاكرة، وبين الخوف على رضا الأم التي تمثل أطيب ما في الحاضر الكئيب.



