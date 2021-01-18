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تعليم

جامعة حلوان تعلن أسماء الطلاب الفائزين بمسابقة أفضل CD

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:02 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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إسلام خالد

أعلنت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالادارة العامة لرعاية الشباب نتائج مسابق أفضل CD على مستوى كليات جامعة حلوان للعام الجامعي 2020/2021 .


وأقيمت المسابقة تحت رعاية الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والاستاذ راشد عصام مدير إدارة رعاية الشباب .


وأوضح مسؤول رعاية الشباب لـ صدى البلد أن طلاب كلية الطب استطاعوا اقتناص المراكز الأولى فى المسابقة وهم : 
الطالبة: رحمه محموداحمد - رحاب عماد سيد - محمد علاء عبدالعزيز .


وجاءت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي فى المركز الثانى من خلال الCD المقدم من الطالب حسام عبدالمنعم محمد .
وجاءت كلية الحقوق فى المركز الثالث من خلال الCD المقدم من الطالبة: هبة الله سعد مسعود .

وتهدف مسابقة أفضل CD تعليم الطلاب كيفية شرح مشروعة أو ابتكاره أو البحث العلمي باستخدام برامج الكمبيوتر  (FLASH MULTI MEDIA - BOWE BOINT- VIDEO) ويتم التقييم علي طريقة عرض البحث أو الابتكار باستخدام هذه البرامج.

يأتى هذا ضمن خطة الانشطة الطلابية المقررة العام الدراسى 2020/2021 وتعمل الأنشطة الطلابية على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.

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وكان قد أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، مع بداية العام الدراسي الجامعي إن الجامعة ستستمر هذا العام فى ممارسة  كافة أنشطتها الطلابية الرياضية والثقافية والفنية وأنشطة الأسر بما يتناسب مع الظروف التى تمر بها البلاد والعالم؛ بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على سلامة الطلاب بها.
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