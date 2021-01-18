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رياضة

بنى سويف يضم "قمحة" لاعب الفيوم فى صفقة انتقال حر

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:20 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
أعلن مسئولو مجلس إدارة نادى بنى سويف الرياضى برئاسة المحاسب على سليم عن ضم احمد عويس ' قمحة ' لاعب الفيوم، وذلك للمشاركة بصفوف الفريق السويفى المشارك بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى.

ووقع اللاعب احمد قمحة عقود انضمامه لصفوف بنى سويف بحضور مسوؤلى النادى السويفى ومحمد يوسف المدير الفنى للفريق فى صفقة انتقال حر عقب حصول مسؤولى النادى السويفى على الاستغناء الخاص باللاعب.

أحمد قمحه يبلغ 28 عام ويجيد المشاركة بمركز الهاف الأيمن والهاف الأيسر وصانع الالعاب.

ولعب ' قمحه ' بصفوف قطاع ناشئين مصر للمقاصة لمدة ثلاثة مواسم وموسمين بصفوف الفريق الأول ثم انتقل للمشاركة بصفوف الفيوم الرياضى لمدة عام ونصف.

وعلى مدار مسيرته بالفيوم شارك مع الفريق بجميع مباريات الفريق بمجموعة الصعيد ، وتعتبر صفقة احمد قمحة لبنى سويف هى الثانية، بعد أن أتم مسوؤلى النادى ضم كريم عبد العزيز ناشئ الزمالك.

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وجه الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف بتشكيل مجموعات وفرق عمل لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بعد إدراج قرى مركزي ببا وناصر البالغ عددها 66 قرية ، ضمن المشروع القومي لتطوير 1000 قرية على مستوى محافظات الجمهورية من خلال التطوير شامل للخدمات والمرافق بتلك القرى ، والذي يشمل تحسين خدمات البنية الأساسية ، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والبيئة، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة. 

يتابع المحافظ  نتائج عمل هذه المجموعات ، ويشرف على آليات عملها  نائب المحافظ " د.عاصم سلامة " ، ويتابع ميدانيا ومكتبيا معاون المحافظ " أ. محمد جبر " ، ويشرف على جهود المجموعات ويشارك في تنفيذ مهامها مجموعة شباب من البرنامج الرئاسي من أبناء المحافظة، ويتابع على أرض الواقع المشروعات  شباب مبادرة تأهيل وتمكين وصولا إلى مجموعات من شباب كل قرية. 

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