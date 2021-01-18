بنى سويف يضم "قمحة" لاعب الفيوم فى صفقة انتقال حر

أعلن مسئولو مجلس إدارة نادى بنى سويف الرياضى برئاسة المحاسب على سليم عن ضم احمد عويس ' قمحة ' لاعب الفيوم، وذلك للمشاركة بصفوف الفريق السويفى المشارك بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى.





ووقع اللاعب احمد قمحة عقود انضمامه لصفوف بنى سويف بحضور مسوؤلى النادى السويفى ومحمد يوسف المدير الفنى للفريق فى صفقة انتقال حر عقب حصول مسؤولى النادى السويفى على الاستغناء الخاص باللاعب.





أحمد قمحه يبلغ 28 عام ويجيد المشاركة بمركز الهاف الأيمن والهاف الأيسر وصانع الالعاب.





ولعب ' قمحه ' بصفوف قطاع ناشئين مصر للمقاصة لمدة ثلاثة مواسم وموسمين بصفوف الفريق الأول ثم انتقل للمشاركة بصفوف الفيوم الرياضى لمدة عام ونصف.





وعلى مدار مسيرته بالفيوم شارك مع الفريق بجميع مباريات الفريق بمجموعة الصعيد ، وتعتبر صفقة احمد قمحة لبنى سويف هى الثانية، بعد أن أتم مسوؤلى النادى ضم كريم عبد العزيز ناشئ الزمالك.





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