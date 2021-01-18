الغضبان: كورنيش قناة الاتصال فى بورسعيد أول متنزه سياحى يقام على بحيرة المنزلة

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن الكورنيش الجديد على قناة الاتصال يعد استغلالا كأول متنزه سياحي لبحيرة المنزلة يقام عليها.





جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ بورسعيد علي الكورنيش الجديد لمتابعة مستوى الخدمات به.





ويبلغ طول الكورنيش الجديد حوالي 3 كيلو مترات، ويجري إنشاؤه علي مرحلتين الأولى بطول 600 متر وتم الانتهاء منها، وافتتاحها والثانية يستكمل الكورنيش بأكمله، ويضم عددا من الخدمات التى تجعل منه مزارا سياحيا لأبناء المدينة وزوارها، كما يضم أماكن للجلوس، وبروجولات مصممة بشكل جمالي .





وكذلك مسرح لممارسة الأنشطة الترفيهية والثقافية، بالإضافة إلى مسطحات خضراء بمنتصف الكورنيش وأعمدة اضاءة حديثة.





ويكتسب الممشي الجديد نظرا لوجودة بمنطقة الاسراء بحي الضواحي حيث خلق متنفس جديد لاهالي المنطقة والمناطق المحيطة حيث اثر تاثيرا ايجابيا علي المنطقة.





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