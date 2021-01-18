ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بشار الأسد يوجه بسداد قروض شهداء سوريا لدى البنوك

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:21 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قرر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، تسديد كافة القروض الممنوحة سابقًا للشهداء في مختلف البنوك والمصارف العامة.

وقالت صحيفة "الوطن" السورية إنها علمت من عدة مصادر أهلية بأن الرئيس بشار الأسد وجّه بتسديد كافة القروض الممنوحة سابقًا للشهداء في مختلف البنوك والمصارف العامة على تنوعها سواء كانت قروض كبيرة ومتوسطة أم صغيرة في كل المحافظات السورية.

وأضافت المصادر أن تسديد القروض تم من خلال صندوق الشهداء والجرحى، وشملت عملية التسديد المئات من المقترضين من الشهداء على مساحة الجغرافيا السورية.

ونتيجة لذلك، تمت تصفية كل القروض المالية التي كان يتوجب تسديدها من قبل ذوي الشهداء، وابلاغهم بأن لا ذمم مالية عليهم بعد الآن وأن كامل القرض تم تسديده.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

علياء الأسد.. الرئيس السوري يعين ابنة عمه في منصب حكومي

البنك المركزي يطلق مبادرة بـ 15 مليار جنيه لتحويل السيارات إلى الوقود المزدوج

موعد تسليم سيارات جديدة تعمل بالوقود المزدوج للمواطنين.. البرلمان يجيب

ترشيحاتنا

أمطار بالقاهرة.. الأرصاد توجه نصيحة مهمة للمواطنين.. فيديو

تستغرق أكثر من 6 أشهر.. حدائق الحيوان تكشف مراحل تحنيط الفيل نعيمة

شوبير يطالب الزمالك بـ مراجعة اللوائح ويؤكد: ايقاف محمود علاء باطل

وصول أولى رحلات الخطوط القطرية إلى القاهرة وعلى متنها 100 راكب

أرقام مبشرة| مدبولي أمام البرلمان: مليون وحدة سكنية في 5 سنوات.. تفاصيل

معاريف الإسرائيلية تكشف عن شروط الملك محمد السادس للموافقة على زيارة تل أبيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة في مصر .. إطلاق سيارة DS3 الجديدة كليًا بالأسواق | صور

كوفيد الطويل.. 5 أعراض لـ فيروس كورونا تتطلب وقتا للشفاء

طريقة عمل حواوشي الفراخ بـ 3 وصفات متنوعة