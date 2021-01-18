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رياضة

وزير الرياضة يؤازر المنتخب الوطني أمام السويد في مباراة تحديد صدارة المجموعة السابعة

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:30 م
وزير الرياضة
وزير الرياضة
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ريهام بكير
يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، مباراة صدارة المجموعة السابعة بين المنتخب المصري لكرة اليد مع منتخب السويد، المقامة بمجمع الصالات باستاد القاهرة في السابعة من مساء اليوم، ضمن مباريات بطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا من مختلف دول العالم.

وأكد وزير الشباب والرياضة أنه سيتفقد جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، قبل انطلاق المباراة، مشددا على ضرورة مراعاة التطبيق الصارم للإجراءات الخاصة بخطوط سير المشاركين فضلا عن الالتزام الدقيق للخطط الخاصة بأعمال التعقيم والنظافة، بما يضمن الحفاظ على صحة كافة المشاركين بالبطولة، وخروج البطولة بأفضل صورة في كافة مستوياتها التنظيمية والفنية. 

وكان المنتخب الوطني تغلب في المباراة الافتتاحية بالمجموعة على منتخب تشيلي بنتيجة 35-29، وفي المباراة الثاني تغلب على منتخب مقدونيا 38-19، بينما تغلب منتخب السويد في الجولة الأولي على منتخب مقدونيا 32-20، وفي الجولة الثانية تغلب على منتخب تشيلي41-26، وبهذه النتائج منح السويد صدارة المجموعة بفارق هدفين عن مصر، إذ ارتفع رصيد السويد إلى 4 نقاط وفارق أهداف +27، مقابل 4 نقاط لمصر وفارق أهداف +25، وتتبقي مباراة تشيلي ومقدونيا في آخر مباريات المجموعة لتحديد المتأهل منهما رفقة مصر والسويد إلى الدور الرئيسي.
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