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تعليم

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم ندوة عن "دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد"

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:44 م
جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم و التكنولجيا
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كريم ناصر
وسط إجراءات احترازية مشددة، نظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ندوة بعنوان "دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد والحد من مخاطره"، على مسرح الجامعة برعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك في إطار التعريف بالدور الفعال الذي تقوم به هيئة الرقابة الادارية في منع ومكافحة الفساد، والحد من مخاطره واحتفال هيئة الرقابة الادارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد والتي تنظمها الهيئة كل عام، بحضور وكيل هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مركز بحوث منع ومكافحة الفساد بالاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الادارية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وقيادات الجامعة.

قال وكيل هيئة الرقابه الإدارية ورئيس مركز بحوث منع ومكافحة الفساد بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الادارية، أن هيئة الرقابة الإدارية تهدف إلى منع الفساد، ومكافحته بكافة صوره مع اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من الفساد ولضمان حسن اداء الوظيفة العامة حفاظا على المال العام والأموال المملوكة للدولة، مؤكداعلى أهمية دور الجامعات في مكافحة الفساد، موجها التحية لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على دورها المجتمعى فى كافة التخصصات.

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ورحب خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بوكيل هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مركز بحوث منع ومكافحة الفساد بالاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الادارية، قائلًا: نحن الان فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا نعيش يومًا استثنائيًا حيث نشارك بهذا اللقاء المهم  احتفالات هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمى لمكافحة الفساد، مؤكدا على أن ما انجزته مصر فى مجال مكافحة الفساد لم يكن يتم بأى حال من الأحوال دون وجود هذا المناخ الصحى الذى هيأته القيادة السياسية من أجل الوصول الى تلك النتائج التى لفتت أنظار العالم وجعلت مصر واحدة من الدول الكبرى التى تسير بخطى واسعة فى هذا المجال.

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وكرمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا رئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير حسن عبد الشافي،.، على هامش الندوة بتقديم درع الجامعة له من خلال رئيس مجلس أمناء الجامعة خالد الطوخي، كما تم تكريم  وكيل هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مركز بحوث منع ومكافحة الفساد بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية، على هامش الندوة من خلال تقديم درع الجامعة له من قبل رئيس الجامعة الدكتور محمد العزازي، وتبادل وكيل هيئة الرقابة تقديم الدرع بتسليم درع الرقابة الإدارية لرئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا خالد الطوخي.


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