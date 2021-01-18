شاهد.. لاندروفر ديفندر ومرسيدس جي كلاس وجيب رانجلر في منافسة شرسة

يعشق العديد من محبى السيارات وعالمها الملئ بالتفاصيل من سباقاتها المثيرة والمشوقة بين فئاتها المختلفة، التى تسعى الشركات المختلفة العالمية لتكون الافضل فيها لاظهار قوة طرازاتها .





وبالفعل تحاول العديد من صفحات الفيديوهات الشهيرة على موقع الفيديوهات يوتيوب لعمل مثل هذه السباقات المثيرة لجذب ملايين المشاهدات من محبى هذه النوعية ، وبالفعل قامت صفحة CARWOW الشهيرة والعالمية فى هذا التخصص بنشر سباق تسارع مثير وشرس بين لاندروفر ديفندر ومرسيدس جي كلاس وجيب رانجلر .





ويظهر فى مقطع الفيديو تحديات مختلفة لمقارنة ديفندر الجديدة ومرسيدس جي كلاس، وجيب رانجلر، مع استخدام النقاط لتحديد من هو الفائز فى النهاية ، ولكن لابد وان نقوم بعمل مقارنة بين سيارات SUV الثلاث المتنافسة اولا .





تستمد لاندروفر ديفندر قوتها من محرك ديزل بأربعة أسطوانات سعة 2 لتر بقوة 240 حصان، في حين تحصل G350d على محرك ديزل بست أسطوانات سعة 2.9 لتر بقوة 286 حصان .





اما جيب رانجلر تستمد قوتها من محرك بأربعة أسطوانات سعة 2 لتر بقوة 272 حصان .





ونشاهد التحدي الأول هو سباق سحب شاق، ونرى جي كلاس تُنهي السباق أولًا، وتأتي ديفندر في المركز الثاني، ورانجلر في المركز الثالث.





اما التحدي الثاني، هو سباق تسارع على منحدر حيث تفوز أبطأ سيارة، ويختبر هذا التحدي قدرة السيارات على التحكم في سرعتها عند النزول، ونرى عكس النتيجة السابقة تمامًا، حيث تأتي جيب في المركز الأول، ولاندروفر في المركز الثاني، ومرسيدس في المركز الثالث بفارق كبير.





والتحدي الثالث هو اختبار القدرة على المناورة، والذي يضع سيارات الاس يو في في مسار وعر قصير لمعرفة أيها يمكن أن تجتاز العقبات بشكل أسرع، ويكشف هذا التحدي عن الاختلاف الكبير بين السيارات، مع G350d في المركز الأول، ورانجلر في المركز الثاني، وديفندر في المركز الثالث.





اما الرابع هو تحد في الصعود، حيث شقت السيارات الثلاث طريقها لصعود منحدر زلق شديد الانحدار بأسرع ما يُمكن، وتتمكن سيارة مرسيدس من إنهاء السباق أولًا، يليها ديفندر ورانجلر، بالإضافة إلى العديد من الاختبارات الأخرى المثيرة للاهتمام.





و احتلت مرسيدس المركز الأول فى نهاية الفيديو وتجميع النقاط ، مع احتلال جيب ولاندروفر المرتبة الثانية تساويًا.