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تعليم

جامعة حلوان تطلق حملة "معا نواجه فيروس كورونا" للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:00 م
كورونا
كورونا
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كريم ناصر
تتابع جامعة حلوان نظام التعليم عن بُعد، وبث المحاضرات أونلاين عبر منصات التعليم الإلكترونى، تنفيذًا لقرارات الحكومة بشأن تعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسى الأول وتفعيلها إلكترونيًا، في إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد حفاظا على سلامة الطلاب و العاملين. 

وفى هذا الإطار أطلقت جامعة حلوان حملة إلكترونية للحرص على سلامة طلابها والعاملين بها والحفاظ عليهم من خطر الإصابة بكوفيد 19 تحت عنوان " معا نواجه فيروس كورونا". 

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وتضمنت الحملة توجيه عدة نصائح للطلاب والعاملين للحماية من خطر الإاصابة والفيروس شملت على: 

-  غسل اليدين باستمرار 
- الحفاظ على تنظيف الأسطح 
- ارتداء الكمامة بأستمرار 
- تجنب الازدحام 
- تجنب لمس الأسطح بخارج المنزل 
- استعمال المطهرات بصفة مستمرة 
- الحفاظ على التباعد 

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يذكر أن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان أعلن فتح باب التقدم للالتحاق بالدراسات العليا بكليات الجامعة بمراحلها الثلاث (دبلوم- ماجستير- دكتوراه) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ وذلك حتى ٧ فبراير ٢٠٢١. 


وتم تحديد مجموعة من الشروط والأوراق اللازمة للقبول وهى كالاتي :- 
- شهادة المؤهل + معادلة لخريجى الجامعات الغير حكومية من المجلس الأعلى للجامعات. 
- بيان تقديرات. 
- أصل شهادة الميلاد. 
- صورة البطاقه الشخصية. 
- عدد (٦) صور شخصية. 
- الموقف من التجنيد للذكور. 
- شهادة حسن سير وسلوك. 
- موافقة جهة العمل على التفرغ للدراسة

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