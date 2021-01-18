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فن

الجميلة.. علا رشدى تخطف أنظار الجمهور بإطلالة أبيض وأسود.. شاهد

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:49 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة علا رشدي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: 

قمر - الجميلة - ربنا يحفظك 

وكشفت الفنانة علا رشدي عن معاناتها مع أبنائها بسبب الحصص الأونلاين والتي تسمى بـ online learning من خلال فيديوهات نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وعلقت علا رشدي على الفيديو قائلة: "أنا متأكدة أن الأمهات زيي بالظبط بيستمتعوا بأحلى لحظات حياتهم مع الأونلاين ليرنينج في البيت "احنا لسه في تاني يوم".

وشاركت علا رشدي مؤخرا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم، وأيضا في بطولة مسلسل بـ 100 وش مع نيللي كريم وآسر ياسين. 

تدور أحداث مسلسل ونحب تاني لية فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.




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